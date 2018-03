26 марта 2018 г. Мэри Анастасия О'Грейди | The Wall Street Journal Месть Кремля в Гватемале Игорь Битков, его жена Ирина и их 26-летняя дочь Анастасия "находятся в гватемальских тюрьмах по приговорам, основанным на утверждениях одного из российских государственных банков, что семья задолжала ему деньги", - пишет обозреватель The Wall Street Journal Мэри Анастасия О'Грейди. По мнению автора, эта история напоминает "стратегию накопления активов, которая применяется российскими государственными инсайдерами", а также подтверждает слова некоторых гватемальских демократов, что финансируемая Соединенными Штатами Международная комиссия ООН по борьбе с безнаказанностью в Гватемале (CICIG) вовсе не укрепляет верховенство закона, а лишь усугубляет проблему. "Битков владел петербургской "Северо-Западной лесопромышленной компанией" (СЗЛК). В 2005 году он взял ссуды в нескольких российских государственных банках, чтобы модернизировать некоторые из предприятий. Примерно в то же время некий высокопоставленный руководитель одного из банков, которые дали ему ссуды, вызвался купить 51% его компании, сообщил мне на прошлой неделе Битков из тюрьмы через своего гватемальского адвоката Роландо Альварадо. Он отклонил предложение", - пишет автор. Битков вернул 71% ссуды и проценты, но, по его словам, в апреле 2008 года банки потребовали немедленно погасить остаток задолженности. "Он не смог выполнить требование, и компания вынужденно обанкротилась. Битков утверждает, что управляющий конкурсной массой продал активы СЗЛК по бросовым ценам организациям, которые контролировались различными руководящими работниками банков. Битковы испугались за свою жизнь и бежали из страны", - говорится в статье. По данным издания, в 2009 году Битковы откликнулись на рекламу гватемальских паспортов и в итоге получили новые документы в миграционной службе и в национальном отделе записей актов гражданского состояния в городе Гватемала, столице страны. "Банк ВТБ, один из государственных российских кредиторов СЗЛК, выследил Битковых и попытался добиться, чтобы уголовный суд предъявил г-ну и г-же Битковым обвинения в мошенничестве, отмывании денег и использовании поддельных документов для того, чтобы обойти закон. CICIG и генпрокурор Гватемалы Тельма Альдана поддержали дело банка. 15 января 2015 года полиция Гватемалы арестовала Игоря, Ирину и Анастасию по подозрениям в использовании фальшивых документов. Банк ВТБ был назван одним из истцов по делу", - говорится в статье. "Но за недостатком доказательств прокуратура не стала применять обвинения в отмывании денег, а банк ВТБ не смог доказать мошенничество. Таким образом, в мае 2017 года апелляционный суд отменил назначение банка истцом", - говорится в статье. "В декабре 2017 года другой апелляционный суд постановил, что любые нарушения, связанные с документами, - это административные правонарушения, наказуемые только штрафом, а также что Битковы не совершили никаких преступлений. CICIG, Альдана и суд низшей инстанции под председательством Ирис Яссмин Барриос Агилар - судьи левых убеждений, известной политической активистки - проигнорировали это постановление". 5 января суд приговорил Ирину и Анастасию к 14 годам тюрьмы, а Игоря - к 19 годам. Источник: The Wall Street Journal