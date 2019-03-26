К привлекательным женщинам-начальницам относятся как к "роковым женщинам", которые не заслуживают доверия

"Женщин-начальниц с привлекательной внешностью считают менее правдивыми и в меньшей степени заслуживающими доверия, показало новое исследование. В ходе исследования сотни участников как мужского, так и женского пола заявили, что, по их мнению, симпатичная женщина-босс с меньшей вероятностью окажется честной. Симпатичных начальниц также сочли в большей степени заслуживающими увольнения, чем менее привлекательных коллег", - сообщает Daily Mail.

"Часто считается, что красивая внешность является преимуществом в жизни, идет ли речь об обслуживании в магазинах или пабах, или о большей успешности при прохождении собеседования о приеме на работу, или даже о вероятности того, что вас признают невиновным в суде, - говорится в статье. - Но когда речь идет о самых высоких должностях, оказывается, что привлекательных женщин считают более склонными к обману. Предполагается, что любая женщина, которая пробила "стеклянный потолок", использовала тайные методы, чтобы добраться туда".

"Исследователи из Университета штата Вашингтон и другие источники именуют недоверие к привлекательной женщине-боссу "синдромом роковой женщины". Авторы предполагают, что красивой женщине-боссу придется усердно работать, чтобы убедить людей в том, что она заслужила свое место благодаря тяжелой работе, а не благодаря одной только внешности или "заискиванию, манипуляции или соблазнению".

"Идея о том, что существует предубеждение против женщин-начальниц, не нова. Но в прошлом это объясняли тем, что женщина "не вписывается" в традиционную мужскую роль босса. Но последнее исследование отвергает это объяснение. Исследователи, опираясь на ряд экспериментов, предполагают, что недоверие мотивируется глубоко укоренившейся сексуальной незащищенностью и ревностью", - отмечает издание.

"Очень привлекательные женщины могут восприниматься как опасные, и это имеет значение, когда мы оцениваем такие вещи, как то, насколько мы им доверяем им, и верим ли мы, что то, что они говорят, правдиво", - указала Леа Шеппард, ведущий автор исследования.

"Для женщин существует определенный контекст, в котором они, как представляется, не получают выгоды от своей красоты", - добавляет она.

"Исследователи предполагают, что на наше представление о том, что привлекательные женщины чаще становятся лжецами, повлияла эволюция. В истории нашей эволюции привлекательные женщины чаще умыкали мужчин - сексуальных партнеров, и это окрашивает наше отношение к женщинам-лидерам бизнеса", - говорится в статье.

"Мужчины недоверчивы, потому что хотя они могут счесть женщин-боссов желанными, их мнение окрашено представлением о том, что именно потому, что красивые женщины более желанны, они с большей вероятностью окажутся неверными", - пишет газета.

Для проведения своих экспериментов исследователи использовали изображения, собранные из поисковой системы картинок Google по запросу "женщина профессионал", и просили участников оценить их привлекательность. В одном эксперименте с 198 участниками и женщинам, и мужчинам было предложено оценить, насколько правдиво женщина-босс сообщала плохие новости о своей компании. Представители обоих полов указали, что они в меньшей степени склонны поверить привлекательной женщине по сравнению с лидером-мужчиной. Привлекательных женщин-боссов также считали более заслуживающими увольнения.

"В дальнейших экспериментах эффект был тем же, однако оценивалась работа сотрудника по связям с общественностью. Авторы полагают, что эта роль традиционно считается женской и для нее внешность считается важной. Поскольку недоверие сохранилось и здесь, исследователи отвергли идею о том, что недоверие основано на том представлении, что женщина не "вписывается" в традиционную мужскую роль", - подчеркивается в статье.

По словам профессора Шеппард, независимо от того, справедливо или нет представление о привлекательных женщинах, им придется работать усерднее. "В них будут сомневаться с точки зрения построения доверия. Это не значит, что им не будут доверять. Просто доверие, вероятно, будет формироваться немного медленнее", - говорит она.

Полные результаты исследования были опубликованы в журнале Sex Roles, отмечает Daily Mail.