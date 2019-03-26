Доклад Мюллера о сговоре с Москвой: "Дональд Трамп избавился от дамоклова меча"

"Заключения расследования прокурора Мюллера о российском вмешательстве оказались благоприятными для Дональда Трампа, они подталкивают политику президента США к новому этапу", - утверждает специалист по США, научный сотрудник в Центре Фукидида и Институте международных и стратегических исследований (IRIS) Жан-Эрик Бранаа в интервью Le Figaro.

"Расследование окончено, и Роберт Мюллер проясняет перед всеми идею о том, что не было никакого сговора между предвыборной командой Дональда Трампа и Россией. Этот элемент расследования тем более важен, что именно он мог привести к процедуре импичмента и судебному разбирательству по делу об отстранения президента от должности. И именно это будоражило американский политический мир в течение двух лет", - считает Бранаа.

"Дамоклов меч, висевший над головой Дональда Трампа, исчез, и теперь он станет нормальным президентом, коим он не был до сих пор. Вспомним, что подозрения в сговоре с Россией начались еще тогда, когда Трамп был кандидатом", - указывает эксперт.

"Заявления, в которых он объяснял, что стремится к сближению с Путиным, всем казались подозрительными, тем более, что россиян подозревали во вмешательстве в американскую кампанию, и оставалось переступить один шаг, чтобы представить, что в этом был замешан и сам Трамп. Поэтому ответственным за это расследование был назначен независимый прокурор Роберт Мюллер", - поясняет собеседник издания.

По мнению эксперта, это "безусловно" означает конец использования неоконсервативной антироссийской риторики, применяемой теперь демократами. "Эта риторика могла процветать среди демократов лишь потому, что почва для нее уже была уже подготовлена со стороны республиканцев. Когда демократы столкнулись с огромными трудностями после избрания Дональда Трампа, они и сами не рассчитывали, что им придется подхватить ту риторику, которую применяют неоконсерваторы, совершая атаки на антироссийском фронте".

"Конгресс находился в оппозиции к Дональду Трампу в течение его первого года пребывания у власти, вплоть до того, что он ввел санкции против России вопреки мнению Трампа. Последний был вынужден их подписать, хотя и неохотно", - отмечает Бранаа.

"Дональд Трамп вступает во второй этап своего мандата, поскольку у него больше нет отягчавших его свинцовых оков, когда он встречался с Путиным. Мы помним его встречу с российским президентом в Хельсинки 16 июля 2018 года. Теперь он сможет, - пусть даже не имея нормальных отношений с Россией, поскольку Конгресс будет держать его под контролем по этому досье, - хотя бы поддерживать более свободные и раскованные отношения с Путиным. Я даже думаю, что он объявит о своем намерении защитить следующие выборы от иностранного вмешательства, в том числе со стороны России. Это стало бы открытой издевкой над демократами, и я думаю, что он вполне способен на такой удар", - предполагает собеседник издания.

"Для своих систематических атак против Трампа по поводу российского сговора демократы теряют тетиву для лука. Однако все серьезные наблюдатели сходятся во мнении, что эти систематические атаки были плохим приемом и что демократам нужен лидер, которого в данный момент у них нет", - подчеркивает Бранаа.