Китай, главный стратег неоднозначности

"Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер устроили четырехстороннюю встречу с Си Цзиньпином во вторник 26 марта. Их цель состояла в том, чтобы растолковать новую стратегическую хартию, принятую Еврокомиссией в марте, и "прояснить" двусмысленность Китая и его обширной программы "новых шелковых путей", распространяемой по всей планете. Пекин там описывается как "системный соперник, поддерживающий альтернативные модели управления" и "экономический конкурент, стремящийся к технологическому лидерству". Извлеченный из хартии план действий был представлен Европейскому совету в Брюсселе 21 и 22 марта", - пишет журналист Le Monde Брис Педролетти.

"Китай является мастером в искусстве... вводить в заблуждение", - отмечает автор статьи.

"Для Китая важно собрать наибольшее число подписантов в Евросоюзе (более десятка стран вместе с Италией), чтобы сильнее ослабить европейские правила игры - особенно с точки зрения инвестиций или доступа к публичным рынкам. По мнению авторов книги "Китай - это весь мир" Софи Буассо дю Роше и Эммануэля Дюбуа де Приске, такую гиперактивность следует интерпретировать с точки зрения концепции "хуаюкуань" ("право на речь" или "сила слова"), сформулированной теоретиками коммунистической партии Китая. Последние "считают, что мировое господство отчасти является следствием захвата общественного дискурса". "Китай достигнет превосходства, навязывая свои лозунги на мировой арене", - отмечает Le Monde.

"Такая стратегия двусмысленности широко практикуется в вопросе о правах человека, который всегда сводился к идеологическому - и, следовательно, лексическому - расхождению: эти "буржуазные" права, по мнению Китая, являются лишь инструментом для давление на него. Он предпочитает защиту исключительно с помощью магии формулировок и быстрого развития "экономических прав", - отмечает Педролетти.

"Подобное риторическое разночтение приняло непристойный характер в отношении уйгурского этнического меньшинства Синьцзяна. Китайская пропаганда уверяет, что речь идет просто о том, что "школы-интернаты" готовы принять уйгуров, которые были бы счастливы бесплатно улучшить свои навыки на рынке труда. С точки зрения сторонних наблюдателей, речь идет о политике незаконного интернирования в массовом масштабе, что имеет разрушительные последствия для основных прав человека", - пишет газета.

"Стратегическая неопределенность лежит в основе "нового типа международных отношений", к которым стремится Си Цзиньпин", - указывает Педролетти.

"Алиса Экман из Французского института международных отношений поясняет, что Китай, склоняется к "плану действий постальянсов", противясь никогда не применяемой им европейско-американской "системе альянсов", предпочитая им "партнерства" в рамках своих "шелковых путей"- первоначально экономические, но затем в Африке и Азии часто наделенные "компонентом безопасности и управления" в форме совместных военных учений, образовательных программ, продаж беспилотников и другого оборудования или наборов технологических программ для обеспечения безопасности городов, с использованием искусственного интеллекта, "умных городов", - передает журналист.

"Синолог, которая заканчивает написание исследования по этому вопросу, уточняет, что "в этой системе партнерских отношений с Китаем будут приветствоваться все страны, включая союзников США". К России и другим неприсоединившимся или старым друзьям Пекина (Пакистан, Алжир, Лаос, Камбоджа) могут добавиться "новые друзья", завоеванные с помощью китайсих щедрот (Сербия, Непал, Эквадор.), - передает Le Monde.

"Система альянсов формальна, а Китай предлагает неформальную. У него нет союзников, но есть "круг друзей" - одно из новых выражений Си Цзиньпина, подчеркивает Экман. - Скоро мы увидим, как союзники США будут испытывать искушение сблизиться с Китаем в рамках этих новых партнерских отношений, не выходя из системы альянсов с Соединенными Штатами, хотя из-за этого с ними могут возникнуть трения".