26 марта 2019 г. Нил Макфаркуар | The New York Times Россияне надеются, что доклад Мюллера откроет дверь для улучшения отношений с США "В понедельник в России говорили о том, что расследование, проведенное специальным прокурором, не выявило координации между Москвой и предвыборной кампанией Трампа в 2016 году, но оптимизм по поводу улучшения отношений подрывается тем, что в докладе уделяется большое внимание вмешательству России в президентские выборы", - сообщает The New York Times. Газета указывает на реакцию пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, который заявил, что единственной новостью в представленном резюме доклада является "признание отсутствия какого-либо сговора", и еще раз выступил с отрицанием того, что Россия вмешивалась в американские выборы. (...) "Однако для других представителей кремлевской элиты главным рефреном стала фраза "а мы вам это говорили", а также некоторая надежда на то, что президент Трамп теперь будет свободен в проведении в жизнь своей цели по улучшению отношений с Россией, заявленной во время предвыборной кампании", - говорится в статье. По словам Константина Косачева, главы комитета по иностранным делам в верхней палате российского парламента, "он сожалеет о двух потерянных годах, в течение которых российско-американским отношениям мешали санкции и постоянные обвинения в противоправных действиях. Различные официальные лица и аналитики выражали надежду на то, что в скором времени появятся новые инициативы со стороны администрации Трампа в отношении России, но они испытывали разную степень оптимизма в отношении того, когда это может произойти и насколько значительными они могут быть", - пишет издание. "Конечно, существуют серьезные проблемы, разделяющие Москву и Запад, которые не связаны с выборами 2016 года или расследованием Мюллера: агрессия России против Украины, ее союз с Ираном и поддержка президента Башара Асада в гражданской войне в Сирии, ее поддержка президента Венесуэлы Николаса Мадуро и отравление отставного русского шпиона и его дочери нервным агентом в Британии", - отмечается в статье. "Я не думаю, что тут что-то сильно изменится", - считает Алексей Макаркин, аналитик из Центра политических технологий, московского аналитического центра. Множество конфликтных зон "не позволяют нам смотреть на эти отношения с оптимизмом", сказал он. "Другие же указали на то, что значительная часть резюме доклада Мюллера посвящена попыткам России повлиять на президентские выборы 2016 года и нанести ущерб противнику Трампа Хиллари Клинтон. (...) Александр Морозов, который часто критикует Кремль, отметил, что доклад подтверждает вмешательство России в выборы. Кремль может надеяться либо на то, чтобы перезагрузить отношения, дождаться, пока ущерб не потеряет свою актуальность, либо на то, что дела продолжатся в обычном режиме, сказал Морозов, исследователь из пражского отделения Академического центра Бориса Немцова по изучению России. Москва, вероятно, решит продолжить кампанию дезинформации и подрыва американской демократии, сказал он в интервью. "Трудно представить, что сейчас отношения могут наладиться, - указал он. - Это означает, что Кремль попытается продолжить гибридную войну, а также попытаться вытолкнуть это событие из русско-американской повестки дня с помощью некоторых новых событий". "Аналитики всех мастей отмечают, что, не имея тени расследования Мюллера за своей спиной, Трамп мог бы вернуться к своей идее грандиозной сделки с Путиным, которую он, казалось, отложил на второй план, когда закружился водоворот обвинений", - пишет газета. "Теперь он может сказать, что это мой политический план, а не результат каких-либо нарушений", - говорит Иван Курилла, историк из Европейского университета в Санкт-Петербурге, который специализируется на российско-американских отношениях. "Будет ли этого достаточно, чтобы расчистить путь для Трампа, это другой вопрос. Кремль настороженно относится к его переменчивым настроениям, и демократы будут и впредь оспаривать президента по поводу российских действий, в частности, вмешательства в выборы, о котором пишет Мюллером", - говорится в статье. "Его не считают надежным партнером для России, - заявил Дмитрий Тренин, глава Московского центра Карнеги. - Россия останется тем же, чем она была в последние два года в США - политическим футболом, где мяч пинают все стороны". "По словам Куриллы, существует множество вопросов, по которым, по крайней мере, могут начаться переговоры, начиная от небольших споров, таких как недавняя взаимная высылка дипломатов и закрытие консульств, до более крупных вопросов, таких как война на Украине, контроль над вооружениями или ситуация в Венесуэле. По его словам, по сравнению с встречами на высшем уровне, которые Трамп провел с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, Путин может показаться гораздо более важной и более заманчивой целью", - говорится в статье. "Я всегда рассматриваю встречу Трампа с Ким Чен Ыном из Северной Кореи как репетицию того, что он собирается делать с Путиным, - сказал Курилла. - Встреча двух сильных людей и какая-то важная сделка, которая сделает мир менее опасным. Вероятно, он вернется к идее какой-то сделки, какого-то грандиозного соглашения между Россией и Соединенными Штатами". Тем не менее, любое изменение займет время. "Я не ожидаю, что Трамп отменит санкции, и они с Путиным завтра обнимут друг друга", - сказал Курилла. Источник: The New York Times