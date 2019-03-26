Путин использует принцип Сирии

В Венесуэлу прибыли 100 солдат и один из высокопоставленных офицеров российской армии. "Стратегия России по спасению диктаторов, зарекомендовавшая себя в Сирии, должна теперь помочь и Мадуро", - считает журналист немецкого издания Der Tagesspiegel Франк Херольд.

"Конечно, это (пока) не интервенция. Но это недвусмысленный сигнал: при текущих обстоятельствах, борьбе за власть между автократом Николасом Мадуро и лидером оппозиции Хуаном Гуайдо, военная акция однозначно является вмешательством во внутренние дела латиноамериканской страны", - уверен автор статьи.

"Для Москвы в Венесуэле многое стоит на кону, - отмечает Херольд. - Страна является одним из лучших покупателей российского оружия, Мадуро заплатил уже много миллиардов. В том числе и золотыми резервами страны. (...) Он также передал в залог "Роснефти" и "Газпрому" доходы от добычи нефти и газа".

В случае смены режима все это будет поставлено на карту, чего небезосновательно опасается Москва. "Поэтому ее стратегия называется "Спасение автократа" - так же, как в Сирии. Сопоставимы и сценарии, - полагает журналист. - Российский президент - азартный, хладнокровный игрок. Он делает ставку на быструю военную акцию и на то, что Запад не готов пойти на открытую конфронтацию. Это сработало не только в спасении сирийского правителя Башара Асада. Это стало рецептом успеха и в оккупации Крыма".

Прибытие в Венесуэлу российских солдат также призвано показать, что у венесуэльской оппозиции "отсутствует решающий элемент для смены режима". "В прошлом все мирные переходы от диктатуры к демократии удавались благодаря тому, что оппозиция могла перетянуть на свою сторону часть старых элит, в первую очередь силы безопасности. Гуайдо в этом, очевидно, потерпел неудачу", - заключает издание.