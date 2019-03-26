Тайна Гонконга

"Три семьи беженцев прятали в 2013 году информатора Сноудена от ЦРУ. Спустя годы страха одна из семей начинает теперь новую жизнь", - сообщает немецкое издание Die Zeit.

"Когда Ванесса Мэй Родель сегодня говорит об Эдварде Сноудене, ее голос все еще полон уважения, - пишут журналисты Кай Бирманн и Хольгер Штарк. - "Для меня он герой, - говорит она. - Тогда я очень беспокоилась о нем".

"Худощавый мужчина в очках предстал перед ней летним вечером в июне 2013 года. На улице было темно, время шло к полуночи, - повествует издание. - "Мой адвокат связался со мной и сказал, что есть человек, белый, ему нужна помощь и крыша над головой, - рассказала Родель в разговоре с Die Zeit. - Я сказала: окей, у меня есть маленькая квартира, он может остаться. Я купила ему в McDonald's кое-что поесть. Маффины, картошку фри, то, что он пожелал".

Власти отказали Родель, филиппинке, нашедшей пристанище в Гонконге, в предоставлении убежища, и с тех пор она жила в постоянном страхе перед депортацией. Сноуден был беглым информатором, за которым охотились ЦРУ, АНБ и ФБР и чье имя было знакомо половине мира, но только не женщине, которая должна была его спрятать.

"В этот понедельник для 42-летней Ванессы Родель и ее 7-летней дочери Кеаны начинается новая жизнь: спустя годы страха и репрессий со стороны властей, которые регулярно допрашивали ее о Сноудене и его пособниках, Канада заявила о своей готовности принять мать и ребенка в качестве беженцев", - говорится в статье.

В ту ночь шесть лет назад Ванесса Родель не имела понятия о том, кто находился в ее квартире. Он не представился, а она не спросила его имени. О том кого именно она прячет у себя дома, женщина узнала лишь на следующее утро, когда отправилась по просьбе Сноудена в магазин, чтобы купить ему англоязычную газету.

"Я не спрашивала почему, но мне было ясно: это самый разыскиваемый человек в мире, его искал каждый, - говорит Ванесса. - Его фотографию можно было увидеть в Гонконге повсюду, в каждой газете".

В тесной квартире Ванессы и ее дочери Сноуден прятался почти две недели. "Родель вспоминает, что он плохо спал, он "был в сильном стрессе и обеспокоен". 21 июня 2013 года, когда Сноудену исполнилось 30 лет, они устроили импровизированную вечеринку, кто-то принес пирог, они спели для него песню. Спустя пару дней Сноуден сообщил ей, что сегодня исчезнет. "Он обнял меня и дал 200 долларов", - передает издание слова женщины.

В тот день, продолжают журналисты, Сноуден покинул Гонконг, забронировав перелет в Эквадор через Москву, однако в связи с тем, что американское правительство объявило загранпаспорт Сноудена недействительным, в российской столице ему отказали в дальнейшем перелете. С тех пор Сноуден живет в Москве.

"Вопрос о том, где скрывался Сноуден в Гонконге, оставался одной из самых охраняемых тайн Гонконга в течение двух лет - до того времени, как американский режиссер Оливер Стоун не провел расследование для своего фильма и не узнал о его убежище. Осенью 2016 года об истории узнали все. С тех пор Ванесса Родель, ее знакомая семья из Шри-Ланки с двумя детьми, а также бывший филиппинский солдат находились под наблюдением. (...) Журналисты осаждали их дома, семьям пришлось переезжать, их вызывали на допросы. (...) Ванессу Родель, по данным ее адвоката, власти лишили части финансовой поддержки для покупки продуктов и оплаты жилья", - говорится в статье.

Адвокат Роберт Тиббо представляет интересы семьи Родель много лет, занимаясь вопросом о предоставлении ей убежища. Именно ему пришла в голову идея спрятать Сноудена у Ванессы. При этом, отмечает Die Zeit, эта история имела серьезные последствия и для самого адвоката. В частности, госучреждения задерживали ему платежи или же урезали его гонорар. Сегодня Тиббо, многие годы работавший в Гонконге, живет то в Европе, то в Канаде. "Если бы я не помог Сноудену, - говорит адвокат, - я бы сейчас, вероятно, все еще работал в Гонконге".