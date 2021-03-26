В Германии противники антиковидных ограничений часто связаны с радикальными ультраправыми

"(...) По ту сторону Рейна они называют себя Querdenkers, что можно перевести как "вольнодумцы" или "антиконформисты". После того, как в период между поздней осенью и началом зимы противники антиковидных ограничений вели себя более сдержанно, в последние недели, когда на Германию со всей силой обрушилась вторая волна, они вновь вернулись в строй, преуспевая на фоне растущей усталости населения в стране, где большинство школ было снова закрыто с середины декабря по начало марта, и где сейчас открыты только основные торговые предприятия", - пишет корреспондент Le Monde в Берлине Томас Видер.

"В субботу 20 марта около 20 тыс. из них собрались в городе Касселе (земля Гессен), расположенном к северу от Франкфурта, где произошло ожесточенное столкновение с полицией", - говорится в статье.

"(...) Во время своих акций протеста эти "вольнодумцы" охотно обращаются к истории, чтобы изобличить "коронадиктатуру" Ангелы Меркель. Некоторые считают себя наследниками Ганса и Софи Шолль, молодых героев сопротивления нацистскому режиму, убитых в 1943 году. Некоторые, ничуть не колеблясь, носят напоказ желтую звезду, на которой можно прочесть "непривитый", демонстрируя, что противники вакцинации преследуются так же, как евреи при нацизме. В восточных землях в большей степени всплывают воспоминания о ГДР, а нынешние ограничения свобод обычно сравнивают с теми вторжениями в частную жизнь, которые ранее осуществляла Штази, политическая полиция бывшей коммунистической Германии", - отмечает автор публикации.

"Но такая самопровозглашенная преемственность не должна вводить в заблуждение. Подобные демонстрации привлекают хиппи, последователей альтернативной медицины и людей, которые утверждают, что они озабочены лишь защитой конституционных свобод, однако в их разнообразных группках чрезмерно представлены ультраправые радикалы. С другой стороны, ультраправая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ), крупнейшая оппозиционная сила в Бундестаге, во время этих митингов ведет себя весьма сдержанно, хотя она тоже осуждает "санитарную диктатуру" Меркель и то, как ее руководители любят фотографироваться без маски там, где им следует ее носить", - комментирует журналист.

"В ближайшие недели ожидаются новые акции протеста, и власти Германии обеспокоены радикализацией этого движения, которая отчасти может быть связана с приближением парламентских выборов 26 сентября и объявленным уходом Ангелы Меркель из канцелярии", - пишет Le Monde.

"Такой факт констатировал, в частности, начальник полиции Хамма, города на северо-западе страны, где в начале марта прошел митинг: "Демонстранты все больше и больше стремятся к конфронтации с нами. Мы не так часто наблюдали это в 2020 году. Сейчас мы обнаруживаем большую агрессивность со стороны некоторых участников, по крайней мере на словах".