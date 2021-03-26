27 стран ЕС решились на войну вакцин от Covid-19

"В четверг на онлайн-саммите ЕС главы европейских государств и правительств неохотно признали необходимость усиления механизма контроля за экспортом вакцин за пределы Евросоюза, как того желает Еврокомиссия", - пишет корреспондент Le Monde в Брюсселе Виржини Маленгр.

"(...) В выводах, опубликованных Советом по окончании заседания, они говорили намеками и ни разу не упомянули условия этого ужесточения. Но, признав "важность (...) использования разрешений на экспорт", 27 стран ЕС наконец подтвердили их", - говорится в статье.

"Накануне Урсула фон дер Ляйен, председатель исполнительной власти сообщества, доработала систему, действующую с 1 февраля. Мало того, что ее нужно использовать против лабораторий, которые не выполняют свои обязательства перед 27 странами ЕС - как когда-то это было сделано для того, чтобы помешать AstraZeneca экспортировать 250 тыс. доз в Австралию. Но, согласно новым правилам, производитель также должен учитывать ситуацию в странах, в которые он намеревается отправить свои дозы: если он полностью замкнулся в себе и не ввозит вакцину в ЕС, и, следовательно, отсутствует принцип "взаимности", или если в стране доля вакцинированных выше, чем на территории ЕС (речь идет о принципе "пропорциональности"), то такая транзакция тоже может быть запрещена", - отмечает автор статьи.

"Под прицелом новых правил оказывается Великобритания. Действительно, ни одна доза не покинула Британские острова, несмотря на то, что с 1 декабря 2020 года 21 млн вакцин (в основном, Pfizer-BioNTech) был экспортирован туда с европейской территории, что составляет две трети из 32 млн инъекций, проведенных по всей стране", - указывает Маленгр.

"Однако контракт, который AstraZeneca подписала с Еврокомиссией, предусматривает использование двух британских заводов по производству вакцины для обслуживания европейского рынка. Таким образом, теперь ничто не мешает Брюсселю запретить экспорт вакцины Pfizer-BioNTech в Великобританию", - пишет Le Monde.

"Фон дер Ляйен не предупреждала государства-члены перед тем, как сделать свое предложение, и это их бесит", - сказал один дипломат. В общем и целом, страны с фармацевтической промышленностью или с либеральными традициями, такие как Ирландия, Бельгия, Нидерланды или Швеция, тоже не одобрили предложение Еврокомиссии. И они не преминули выразить свою настороженность в четверг. Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен проявил особую мстительность, сославшись на риски того, что этот механизм может вызвать "торговую войну", когда ни одна страна или континент не являются автономными в производстве вакцин", - передает журналистка.

"Но перед лицом прихода третьей волны, недовольства своих сограждан нехваткой вакцин и отказа AstraZeneca воздействовать на свои британские фабрики, 27 стран ЕС не стали противоречить Еврокомиссии, - говорится в статье. "Мы полностью доверяем действиям Еврокомиссии", но "желательно, чтобы не ставились под сомнение цепочки поставок" в фармацевтическом секторе во всем мире, заявила в четверг канцлер Германии Ангела Меркель".

"Европейцы удостоверились в том, что само существование этого механизма действовало на Лондон "как заряженный пистолет под столом", если использовать выражение одного высокопоставленного европейского чиновника. Великобритания, чья кампания вакцинации до сих пор проводилась весьма энергично, но теперь страна также начинает сталкиваться с трудностями, не может позволить себе того, чтобы Брюссель прекратил для нее поставки Pfizer-BioNTech", - комментирует журналистка.

"(...) Похоже, что [ЕС и Великобритания] могут прийти к соглашению в субботу или вскоре после этого", - заявил после заседания Совета премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, который также заявил, что "не уверен, что этот механизм позволит производить больше вакцин" и выразил надежду на то, что что он "никогда не будет использован".

"Это "конец наивности ", с удовлетворением отметил Эммануэль Макрон, который с самого начала поддерживал предложение Урсулы фон дер Ляйен. А затем добавил: "Дозы, которые могут быть перенаправлены, были выявлены", - продолжил президент Франции, намекнув на вакцины, которые AstraZeneca хотела экспортировать со своего голландского завода в Великобританию, но зная, что Брюссель откажет ей в этом, даже не сделала официальный запрос", - указывает издание.

"Даже если Лондон и Брюссель придут к соглашению, 27 стран ЕС вряд ли получат обратно 200 млн доз, которых AstraZeneca лишила их в первой половине года - в целом, лаборатория планирует доставить только 100 млн. Европейцы не строят иллюзий, но надеются, что британцы сделают символический жест и, прежде всего, продолжат поставлять им необходимые компоненты", - резюмирует Виржини Маленгр.

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