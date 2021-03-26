Полицейские на стороне белорусских протестующих

"Когда Светлана Тихановская призвала своих соотечественников выйти на улицы, оппозиции помогала организация BYPOL, объединяющая бывших полицейских, которые не поддерживают режим Лукашенко", - пишет корреспондент швейцарской газеты Le Temps в Варшаве Аня Новак.

"Что может быть лучше, чем колонны военной техники на улицах, для того, чтобы отпраздновать День Воли? Таков ответ Александра Лукашенко на призыв лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской к демонстрациям в честь годовщины провозглашения независимости (ненадолго) 25 марта 1918 года, этот день стал неофициальным национальным праздником оппозиции", - говорится в статье.

"(...) Спустя более семи месяцев после сфальсифицированных президентских выборов 9 августа, которые позволили Александру Лукашенко остаться у власти на шестой срок, для подавления протестов режим все еще полагается на полицию и армию. Но государственный аппарат, пусть даже довольно эффективный, стал уязвимым. После выборов в правоохранительных органах началась волна переходов на сторону неприятеля, когда в социальных сетях снимали, размещали и распространялись кадры о том, как бывшие полицейские выбрасывали свои значки в туалеты и сжигали свою форму. Кто-то находился в начале или середине карьеры, кто-то был близок к выходу на пенсию, большинство из тех, кто покинул комфорт службы в полиции - много привилегий и щедрые зарплаты - заплатили за это высокую цену в виде изгнания, угроз со стороны начальства, а затем они объединились в рамках инициативы BYPOL", - отмечает журналистка.

"Организация, базирующаяся в Варшаве, признает Светлану Тихановскую президентом, но хочет быть независимой, - отмечается в публикации. "Наша основная задача - поддерживать протестующих, - говорит один из ее членов Иван. - Мы советуем, что делать в случае ареста, а также по поводу безопасного использования каналов Telegram". Бывшие полицейские параллельно работают над сбором доказательств насилия против демонстрантов, совершенного их бывшими коллегами: "Мы пытаемся создать базу данных преступников, которые применяли пытки. То, что произошло этим летом в Белоруссии, является преступлением против человечности, и мы хотим, чтобы виновные были наказаны".

"(...) В реальности сила BYPOL заключается, прежде всего, в ее способности доставлять неудобства. Организация развернула информационную войну против режима Лукашенко. После времени перебежчиков пришло время "кротов": "У нас шпионы во всех госорганах, - уверяет Иван. - Мы знаем все методы, образ мышления силовиков". Взлом баз данных государственных органов, копирование документов, тайные записи встреч на высшем уровне... На местах полицейские-диссиденты выбрали рискованную миссию - подрывать государственный аппарат изнутри, в частности, путем утечки компрометирующей для режима информации о применение силы против демонстрантов, о чистках в КГБ или о планах организовать теракт 25 марта с целью дискредитации оппозиции", - пишет Le Temps.

"Но диссиденты остаются незначительным меньшинством - их невозможно количественно оценить - "и они не могут дестабилизировать режим, который имеет очень мощную поддержку: Кремль, - считает Йорг Форбриг, директор по Центральной и Восточной Европе Германского фонда Маршалла США. - Без России режим рухнул бы менее чем за шесть месяцев". Другая трудность заключается в том, что режим полагался на полицию, чтобы сохранить свои позиции. С годами репрессивная машина усовершенствовалась, рассказывает Антон, который в течение многих лет отвечал за проверку того, чтобы судебные разбирательства проводились... вне законности: "С 2007 года стало законным действовать незаконно. Стало невозможно не подчиняться приказам, которые при этом не соблюдают закон. Независимость судебной власти исчезла, людей можно было объявить невиновными, несмотря на неопровержимые доказательства... Происходящее постепенно подготавливало текущую ситуацию".

"Высокопоставленные офицеры чрезвычайно преданы Лукашенко, потому что они и есть режим, - поясняет Йорг Форбриг. - И если Лукашенко проиграет, они рискуют как минимум потерять работу или даже быть осужденными за участие в преступлениях. Силовики нижнего звена - это, как правило, молодые люди из неблагополучных семей. Для них поступление в полицию является вопросом социальной и экономической мобильности. Переходят на сторону неприятеля сотрудники среднего звена, которые не находятся на передовой, у которых более аналитические и технократические задачи и более взвешенные суждения". Следовательно, они и составляют большинство участников инициативы BYPOL", - резюмирует издание.