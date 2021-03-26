Обыватели - главная опора Путина

"Государство ведет жесткую борьбу против гражданского общества России. Помогает ему в этом "среднего рода человек" - социальный слой, считающий Навального "агентом", - пишет на страницах немецкого издания Süddeutsche Zeitung Андрей Колесников, руководитель программы российской внутренней политики Московского центра Карнеги.

"Гражданское общество находится в России в странной ситуации: чем сильнее давление, оказываемое на него властями, тем активнее становятся люди, которых можно назвать гражданами в самом прямом значении этого слова - речь идет о людях, которым небезразличны закрепленные в Конституции гражданские права. Январские и февральские протесты этого года показали не только готовность граждан выражать свое недовольство действиями Кремля и силовиков (военных, спецслужб, полиции, МВД), но и их способность к солидарности. Во всяком случае, те, кто были арестованы во время протестов, не остались без помощи", - отмечает политолог.

"Гражданское общество вынуждено бороться на нескольких фронтах. Первый фронт: сейчас фактически идет открытая гражданская война с государством. Власть раз и навсегда выбрала свою стратегию - открытое подавление гражданского общества полицией и законодательством. При этом она не ограничивается подавлением общественных протестов. Ограничиваются также интернет и соцсети, гражданские организации, а теперь и отдельных лиц клеймят унизительным статусом "иностранного агента", вводятся ограничения в сфере образования", - говорится в статье.

"Второй фронт состоит в конфронтации с так называемым консервативным гражданским обществом, то есть с агрессивными лоялистами, которые занимаются провокациями на протестах и троллингом в интернете. Третий фронт - это борьба с российским вариантом обывателя, которого все эти протесты и любая активность гражданского общества выводят из себя. "Среднего рода человек" не замечает плохих новостей о российском руководстве - механизм психологической защиты".

"Возможно, поэтому после недавних протестов количество людей, осуждающих деятельность Навального, возросло с 50% до 56%. (...) Главный оппозиционер, по-видимому, нарушает мировоззрение конформистов, считающих себя центром общества. Бывает и так, что равнодушный конформист превращается в агрессивного лоялиста", - пишет Колесников.

"Есть еще один интересный феномен: согласно опросам, большинство россиян положительнее оценивают протест против ареста губернатора в Хабаровске, чем митинги в защиту Навального в Москве, Петербурге и других городах. С чем это связано? Прежде всего с тем, что, как предполагается, там другой социальный состав протестующих. Среднестатистический респондент убежден, что в Хабаровске, на границе с Китаем, на улицу вышли обыкновенные люди, а в больших городах - купленная Западом верхушка среднего класса. (...) Навального "человек среднего рода" считает агентом Запада".

Такой "человек среднего рода", который не любит власть, но повинуется ей и выражает свое недоверие всему либеральному, противостоит современному гражданскому обществу. Он остается опорой власти, потому что когда он приходит на избирательный участок, он машинально исполняет ритуал лояльности и голосует за правящий класс. Пока у Кремля есть такая опора, в сотрудничестве с силовиками он останется при своей стратегии: строжайшее подавление меньшинства, то есть представителей гражданского общества и непарламентской политической оппозиции".

"Сложное положение гражданского общества будет сохраняться еще долго, - заключает политолог. - При Путине не будет изменений и либерализации".