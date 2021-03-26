Туманная политика вакцинации России

"Одно из исследований подтверждает высокую эффективность вакцины "Спутник V". Препарат зарегистрирован уже в 56 странах. Но как продвигается вакцинация в самой России?", - задается вопросом немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"Владимир Путин не стесняется камер. Но именно момент, когда российский президент вакцинировался от Covid-19, оказался не запечатленным. Он якобы сделал прививку во вторник вечером. "Вам придется верить на слово", - сказал пресс-секретарь Путина. То, какую именно из трех российских вакцин выбрал президент, осталось в тайне".

"Отсутствие прозрачности с самого начала было проблемой российской политики вакцинации", - констатирует журналистка Зильке Бигалке.

По словам Дмитрия Кулиша, эксперта по фармацевтической отрасли и профессора Сколковского института науки и технологии, в России нет дефицита вакцин. "Каждому, кто хочет сделать прививку, ее делают", - говорит он.

"Но, во-первых, нужно знать, что, согласно опросам, примерно две трети россиян вакцинироваться не хотят. В качестве основной причины они называют страх перед побочными эффектами. Во-вторых, хотя во многих регионах люди действительно могут вакцинироваться без проблем, сам Путин в начале марта говорил о том, что в девяти российских регионах кампания по вакцинации вообще еще не началась. Кроме того, в местных СМИ постоянно появляются сообщения о проблемах в поставках", - говорится в статье.

"К тому же физик Виктор Кабанов проанализировал данные Росздравнадзора, показывающие, сколько партий вакцины ведомство зарегистрировало для российского рынка. При этом он обратил внимание на то, что на второй неделе марта не было вообще зарегистрировано ни одной партии. Он предполагает, что за этим, вероятно, скрывается крупная поставка "Спутника V" за границу, возможно, в Аргентину. "Вакцина была произведена, но ее увезли", - пишет он и подчеркивает, что это только гипотеза".

"Большинство регионов публикуют данные о том, сколько людей у них уже прошли вакцинацию. В интернете добровольцы вроде Кабанова суммируют эти числа. По их данным, обе дозы вакцины получили около 3,2 млн человек, то есть чуть больше 2% населения. При этом Путин в понедельник говорил о 4,3 млн полностью вакцинированных людей. Это немного, тем не менее в России, предположительно, имеется действительно высокий иммунитет, потому что многие люди уже переболели Covid-19. Такой вывод, по крайней мере, можно сделать на основе небольшого исследования Европейского университета в Санкт-Петербурге: почти у половины из 900 студентов, принявших участие в исследовании, в крови были обнаружены антитела".

"Сегодня в том, что касается новых заражений, ситуация в России выглядит лучше, чем в Европе", - говорит биолог Ирина Якутенко, автор книги "Вирус, который сломал планету". У частичного иммунитета населения есть своя цена, говорит эксперт: "Многие люди не пережили первую и вторую волну". В 2020 году, согласно официальным данным, избыточная смертность в России составила более 320 тыс. умерших".

"Статья в научном журнале Lancet подтверждает эффективность "Спутника V", равную 91,6%. "Вопросы относительно данных, на которых основываются обе статьи в Lancet, вопросы о клинических исследованиях "Спутника" все еще есть", - говорит биолог Якутенко, уже сделавшая прививку. По ее словам, чтобы сказать, насколько хороша вакцина, нужно больше информации. "По Pfizer, Astra Zeneca, Moderna есть множество документов, много данных об эффективности в естественных условиях, о безопасности и побочных эффектах. По "Спутнику" у нас этого нет", - говорит Якутенко. Весь процесс разработки вакцины, по ее словам, был непрозрачным", - пишет Süddeutsche Zeitung.