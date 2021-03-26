Мечты, сброшенные с 20-го этажа

"В Азербайджане родители зачастую относятся к своим детям, как к своей собственности. В результате происходят убийства и суициды молодых женщин. Режим президента Ильхама Алиева пытается уничтожить независимое женское движение. Но оно не сдается", - пишет немецкое издание Die Tageszeitung.

"Побои, постоянные побои. Из-за совместной фотографии с хорошим другом. Или если она придет домой на десять минут позже оговоренного времени. Угрозы отца о том, что он убьет ее, если она осмелится уйти из родительского дома. Так азербайджанка Севиль Атакишиева описывает в Facebook будни своей семьи. В одном из последних постов, адресованных активистке и феминистке Гульнаре Мехдиевой, она пишет: "Если со мной что-то произойдет, вспомни, пожалуйста, о моих сообщениях". 18 февраля 2021 года 20-летняя студентка совершила самоубийство у себя дома в столице Баку. Несколько дней спустя покончили с собой две другие девушки", - пишет журналистка Барбара Эртель.

"Если молодая женщина хочет жить в этой стране свободно, ее отец без колебаний скажет, что убьет ее, если она когда-нибудь совершит ошибку. В этой стране родители относятся к своим детям, как к своей собственности. Покойся с миром, ангел", - пишут люди под хэштегом #Sevilüçünsusma ("не молчите ради Севиль"). И: "Как вам не стыдно, сбрасывать с 20-го этажа надежды и мечты того, кто был так полон жизни".

"За две недели до этой серии суицидов, 4 февраля, активистки собрались у здания правительства в Баку. (...) Не прошло и пяти минут, как полиция отобрала у протестующих плакаты и разогнала митинг", - передает издание.

"По словам Гульнары Мехдиевой, одной из организаторов митинга 4 февраля, фемицид и домашнее насилие над женщинами являются в патриархальном азербайджанском обществе одной из главных проблем. "Если предотвращение таких трагедий, которые переживают женщины, невозможно без политического вмешательства, то это политические преступления. Мы не говорим, что эти убийства происходят по политическому заказу - нет, мы подчеркиваем их политическую природу", - цитирует Мехдиеву онлайн-издание Jam-News".

"Цифры говорят сами за себя. По данным азербайджанского статистического ведомства, в 2020 году было зарегистрировано 1180 случаев домашнего насилия. В 2019 году это число составляло 1039 случаев - из них 37 убийств. И это при численности населения в 10 млн человек, - подчеркивает Die Tageszeitung. - Случаев, не учтенных в статистике, вероятно, гораздо больше. Согласно оценкам, 70% пострадавших от насилия женщин вообще не сообщают о подобных деяниях - из стыда или из страха снова быть "наказанными" своими родственниками. К тому же полиция зачастую бездействует, считая подобные случаи "семейными делами".

"То, что азербайджанских женщин все еще лишают элементарных прав, - вовсе не неизбежный ход истории страны. В 1919 году Демократическая Республика Азербайджан (1918-1920) стала одной из первых стран в мире, которые ввели женское избирательное право. С 2010 года существует закон против домашнего насилия, который среди прочего предусматривает наказания за насилие в отношении супругов и изнасилования в браке. Но пока это предписание не стоит и бумаги, на которой оно написано. Сегодня в стране есть только три центра помощи женщинам, ставшим жертвами насилия", - говорится в статье.

"К тому же Азербайджан - наряду с Россией и недавно вышедшей Турцией, - является единственным членом Совета Европы, который все еще не подписал Стамбульскую конвенцию о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием. И никому не стоит питать серьезных надежд на то, что это может произойти в обозримом будущем".

В конце февраля хакеры взломали аккаунт Гульнары Мехдиевой в Facebook, а также закрытую женскую группу, в которой состояло около 300 участников. Вскоре ко всем домой пришли полицейские. "Консервативные силы устроили целую кампанию и смаковали похищенные в результате взлома данные в соцсетях. "Феминизм убивает, защищайте своих детей", - говорится в одном из постов. Другой касается непосредственно Мехдиевой: "Вы правда верите, что эта шизофреничка, душевно больной человек может помочь молодым девочкам, которые хотят совершить суицид?".

"Через онлайн-издание oc-media можно найти на Youtube интервью с отцом погибшей студентки Севиль Атакишиевой. Он любил свою дочь сильнее себя самого, говорит он. Если бы он был плохим отцом, он не разрешал бы ей учиться или ездить в центр города, чтобы встречаться там с друзьями".

"Странное понимание родительской любви, - заключает Die Tageszeitung, - особенно если прочесть еще один пост Севиль в Facebook, который цитирует oc-media. В нем говорится, что ее отец заявил: "Я тебя найду и убью. В полиции у меня есть друзья. Я дам им денег, и мне ничего не будет".