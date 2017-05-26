"Франко пытался создать атомную бомбу при помощи нацистских ученых"

Научно-технические достижения Испании в период франкизма далеко не сводились к строительству водохранилищ, отмечает журналист ABC Мануэль П. Вильяторо, предваряя рассказ о новой книге "Инженеры Франко" (Los ingenieros de Franco).

Автор книги, историк Лино Кампруби намерен пролить свет на малоизвестные стороны научно-технического развития Испании и их связь с другими аспектами франкистского периода.

Несколько глав посвящены значению Гибралтарского пролива и Гибралтара в годы холодной войны. По словам автора, это было единственное место, где США могли фиксировать передвижения советских подлодок.

"Именно поэтому франкистский режим около 10 лет работал над проблемой обнаружения подводных аппаратов. Задача была в том, чтобы - "там союз, тут мелкая услуга" - обзавестись "разменной монетой" для давления на американцев, дабы те, в свою очередь, убедили Великобританию, что Испания должна иметь права "сосуверенитета" на Гибралтар", - пишет журналист.

Газета подробно останавливается на теме "атомной бомбы Франко", подчеркивая, что специалисты спорят о ней доныне.

По словам другого историка, Хосе Лесты, Франко стремился "оказывать реальное давление на страны Магриба и сделать Испанию единственной (в дополнение к Франции) европейской страной, которая имела бы ядерное оружие".

"После того, как испанские ученые получили образование в атомной сфере, мало-помалу осуществлялись необходимые шаги к созданию атомной бомбы. В том числе удалось добыть плутоний - благодаря тайной помощи Франции, за спиной у США и СССР", - говорится в статье. "В 70-е годы Испания располагала учеными, которые могли изготовить устройство, необходимыми АЭС, делимым материалом (в стране имелся уран) и технологическим компонентом", - заявил Леста в интервью газете. Однако после смерти Франко проект был забыт. США добились, чтобы в 1987 году Испания присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия.

Издание переходит к рассказам Кампруби. Он сообщил, что в свое время испанский физик Хосе Мария Отеро де Наваскуэс предложил сделать ставку на атомную энергию как альтернативу нефти, которую Испания импортировала из-за границы. Однако возникла проблема. "Чтобы затормозить национальные программы атомной энергетики, Америка очень дешево продавала атомные реакторы производства США, работавшие на обогащенном уране. А в западном мире технология обогащения урана имелась исключительно в США. Так возникла зависимость от американского сырья", - продолжает Кампруби.

"Почему франкистский режим начал тайно изучать атомную энергию?" - спросил журналист.

"Потому что первой целью была атомная бомба. В Испании эти исследования начались в конце 40-х. Нужно учесть, что после взрывов в Хиросиме и Нагасаки все страны хотели обзавестись этим оружием, так как с этого момента суверенитет был поставлен на карту. Испания, как и многие другие страны, создала секретный совет, который заключал пакты с другими странами вроде Италии или Германии. Этим странам, потерпевшим поражение во Второй мировой войне, запрещалось проводить исследования по ядерной физике", - говорит Кампруби.

"В Испании совет по атомной энергии заключил несколько соглашений с Германией, и в нашу страну прибыли такие ученые, как Гейзенберг (отец так и не созданной нацистской атомной бомбы), чтобы сделаться советниками", - сказал Кампруби. По его словам, Гейзенберг провел в Испании полгода, с ним приезжали другие ученые - например, Отто Фриц.

Он также рассказал о соглашении с Италией: "Испания поставляла уран со своих рудников взамен на обучение местных специалистов по ядерной физике". Так в Испании появились первые собственные физики-атомщики.

"Итак, Испания пыталась обзавестись атомной бомбой при содействии нацистских и итальянских ученых. Но эти соглашения вскоре были разорваны. Во-первых, немцы скоро занялись собственными исследованиями. Во-вторых, технология производства урана (то есть превращения его в горючий материал) импортировалась из Германии. С Италией отношения были разорваны, когда выяснилось, что в Испании меньше урана, чем считалось раньше. Вдобавок у Италии тоже была программа "атомной автономии", от которой она отказалась при посредничестве США", - сообщил историк.

В 1951 году совет по атомной энергии был рассекречен, так как в мире развивались способы мирного применения атомной энергии, добавил он.

Журналист отметил, что в книге также описывается значимость Гибралтара в период франкизма.

Кампруби заметил: "Часто утверждается, что Гибралтар - всего лишь скала с полчищами обезьян, и нам не стоит за него бороться. Однако во время холодной войны он имел огромное стратегическое значение в сфере "противолодочной войны". Гибралтарский пролив - единственный путь из Средиземного моря в Атлантический океан, и с 1945 года это был один из немногочисленных выходов для русских подлодок в Атлантику. Поэтому в годы холодной войны создание систем обнаружения подлодок и обороны от них на Гибралтаре было приоритетной задачей. Военный флот США считал это место одной из передовых линий фронта в случае столкновения", - говорит историк.

Он добавляет: когда север Марокко был испанским протекторатом, Испании принадлежали оба берега Гибралтарского пролива. "Поэтому возросла важность испанских портов для любых научных исследований и создания военной инфраструктуры. Без Испании ничего нельзя было сделать. И США это отлично знали. Американцы хотели установить в этой точке систему обнаружения подлодок. И Великобритания, и Испания желали извлечь из этого выгоду", - отмечает Кампруби.

И добавляет: "Испания интересовалась противолодочной обороной пролива не по военным соображениям. Если подлодка доберется до Кадиса, она уже может обстрелять тебя ракетами. Испания развивала эту сферу, чтобы воспользоваться достижениями как разменной монетой в отношениях с США".