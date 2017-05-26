Сирийский диктатор получает деньги из Германии, от людей, которые бежали от него

Сирийский диктатор Башар Асад "наживается в Германии на беженцах, которые бегут как раз от него: для получения нового паспорта сирийцам приходится платить в своем посольстве на территории ФРГ от 300 до 800 евро; легализация существующих документов стоит 60 евро", пишет корреспондент Bild Мохамед Ради.

"Для получения в Германии статуса беженца мигрантам необходимы действующие документы, а примерно у половины всех сирийцев, добравшихся до Германии, документы либо утеряны, либо украдены", - говорится в статье. К примеру, 29-летний сириец Ахмед рассказал автору статьи, что "за заявление на получение нового паспорта он заплатил 400 евро, и процедура затянулась на три месяца".

"Я потеряла свой рюкзак с загранпаспортом во время переправки через Средиземное море, - рассказала девушка Хана. - Уже в Берлине я пошла в посольство, чтобы узнать, сколько стоит новый документ, и сотрудник сказал мне, что я могу либо заплатить 400 евро и ждать паспорт три месяца, либо отдать 800 и получить его через три дня".

24-летний Малик пытается получить документ уже в течение двух с половиной лет - без этого миграционное ведомство не может признать его сирийским беженцем. Но Малик не может достать деньги: "Как это понимать? Пошлина за немецкий паспорт стоит 60 евро. Так почему же я должен платить от 400 до 800 евро за сирийский?" Его жена и трое детей в настоящее время находятся в Турции, и за них он должен заплатить 2500 евро, иначе они не смогут получить визу. "Но у меня нет таких денег, и я не могу сказать, когда они появятся", - говорит Малик.

Деньги, как отмечает Bild, текут в государственную казну Асада. Посол Сирийской национальной коалиции Бассам Абдулла считает: "Режим Асада отказывает миллионам сирийцев в каких-либо консульских услугах по политическим причинам. Сегодня Асаду нужна валюта, и потому он продает паспорта, которые действуют два года, за цену, которая доходит до 800 евро. Государство так не действует - так делает только мафия. Поэтому Германия обязана наконец-то выслать сирийского консула!"