О чем будут спорить лидеры G7 на Сицилии

Смертоносный теракт в Великобритании поставил вопрос безопасности во главу повестки дня встречи мировых лидеров на Сицилии, пишет Bloomberg.

Италия, хозяйка саммита "большой семерки", обозначила, что встреча должна "дать как можно более сильный посыл к чрезвычайной и всеобщей готовности бороться с терроризмом". Будут обсуждаться вопросы торговли, иммиграции и изменения климата. Подробно рассказав о приоритетах лидеров стран-участниц в плане торговых и миграционных процессов, журналисты также описывают их позиции по России.

Италия выступает за диалог по санкциям в отношении России, являющейся важным торговым партнером этой страны. Министр иностранных дел Италии сказал ранее, что за санкции платит Европа, а их плоды пожинают Соединенные Штаты. Италия также открыта для возможности вернуть Россию в G8, говорится в статье.

"Япония стоит перед дилеммой по России. Правительство резко высказывалось против аннексии Украины (так в оригинале. - Прим. ред.) на фоне опасений по поводу все более агрессивных действий Китая в отношении спорных островов Восточно-Китайского моря. Но у премьер-министра Японии Синдзо Абэ сложились теплые личные отношения с Владимиром Путиным, и он хотел бы улучшить связи по вопросу спорных территорий", - пишут авторы.

Дональд Трамп проявлял "политическую ортодоксальность во время своей кампании, расхваливая Путина", считают журналисты. Став президентом, он оказался в центре скандала в Вашингтоне, когда его предвыборный штаб заподозрили в сговоре с Россией. Трампу также придется успокаивать своих союзников после появления новостей о том, что он поделился засекреченной информацией с российским министром иностранных дел во время встречи с ним в Овальном кабинете.

Эммануэль Макрон в 2017 году подорвал предвыборную кампанию своих конкурентов, которая основывалась на "путинофилии", и неоднократно утверждал, что российское правительство не разделяет ценности Франции и ее основных союзников. При этом Макрон заявлял, что будет вести переговоры с Путиным и примет его в Париже на следующей неделе. Но французы не рассматривают возможность возвращения России в G8, сообщает издание.

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд, украинского происхождения, открыто критикует Путина, и Россия запретила ей въезд на свою территорию. Канада недавно заявила о своей поддержке "закона Магнитского".

Принципиальная позиция Меркель по Украине превратила ее в главного европейского противника Путина. Она вложила свой политический капитал в сохранение экономических санкций ЕС против России, отринув призывы бизнес-групп и своих партнеров по коалиции смягчить санкции. После первой встречи с Трампом, в Вашингтоне, Меркель заявила, что он поддержал возглавляемый европейцами процесс постоянного прекращения огня и политического урегулирования на востоке Украины.

Отношения Великобритании с Путиным по-прежнему холодны. В апреле министр иностранных дел Борис Джонсон отменил поездку в Москву - первую, запланированную им с 2012 года, - после применения химического оружия правительством Сирии, которое пользуется поддержкой России. Великобритания непоколебимо поддерживает санкции, наложенные на Россию из-за Украины. "Тем не менее, Лондон привлекает богатых россиян, которые делают там инвестиции и строят себе дома", - замечает издание.