Российский министр энергетики видит возможность сделать больше для поддержки цен на нефть после провала ОПЕК

После того как главные экспортеры нефти не смогли впечатлить рынки, продлив сокращение поставок, российский министр энергетики Александр Новак заявил в телевизионном интервью американскому агентству Bloomberg, что они могут сделать больше, сообщают в статье на сайте агентства Елена Мазнева и Манус Крэнни.

"У России и ОПЕК есть инструменты для дальнейшей поддержки цен на нефть, если потребуется", - сказал министр в интервью. В то же время посредственный исход их встречи в Вене привел к падению фьючерсов ниже 50 долларов за баррель в Нью-Йорке, пишут авторы.

Партнеры способны принять соответствующие действия, "если потребуются какие-либо шаги или корректировки", сказал Новак агентству в четверг. "Эти корректировки могут быть направлены как на увеличение размера сокращения, так и на его снижение - все будет зависеть от ситуации на рынке, от того, что потребуется для рынка", - цитируют авторы главу российского энергетического ведомства.

"Эти комментарии свидетельствуют о твердом намерении работать с Саудовской Аравией и другими союзниками в ОПЕК для поддержания цен на нефть, которые являются их экономическим и политическом хлебом, - поясняют авторы. - С тех пор как они объединили усилия, фьючерсы отскочили от рекордно низких прошлогодних уровней, а экспортеры смогли заработать больше, добывая меньше".

Как отметил министр в интервью, продление соглашения было "очень важным долгосрочным основополагающим решением", которое поможет восстановить равновесие рынка и вернуть инвестиции. "Мы могли бы столкнуться с гораздо худшей реакцией рынка, если бы не было принято никакого решения по продлению заявления о сотрудничестве", - добавил Новак. По его словам, Россия сохраняет свой прогноз цены на нефть на этот год на уровне в среднем 50-60 долларов.

Нефтяные компании полностью будут соблюдать обязательства, прописанные в соглашении, передает агентство слова министра. "Мы знаем, что нужно много времени, чтобы выстроить доверие, но потерять его можно за один день, - заявил Новак. - Мы очень хорошо это знаем из нашей истории".