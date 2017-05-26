Трамп, Путин и рефлекс самообороны у Европы

Евросоюз должен усилить свою обороноспособность. Средства для этого у него есть, а в Берлине и Париже у руля стоят политики, которые, похоже, осознают всю серьезность положения, пишет обозреватель Die Presse Оливер Гримм.

Одним предложением главе Европейского совета Дональду Туску удалось описать ту пропасть, которая пролегла между Европой и американской администрацией Дональда Трампа. "Я не на 100% уверен в том, что сегодня мы можем говорить о едином мнении по России", - заявил Туск после первой встречи с тезкой из США. И эта оценка вызывает серьезные опасения, замечает автор. "До сих пор, - пишет Гримм, - в отношении авторитарного режима в России, которому чужды принципы свободы, между европейцами и американцами разногласий не было".

"Первый официальный визит Трампа на европейский континент при всей своей бессодержательности и сквозящем равнодушии навел резкость на тот факт, что Белый дом мало заботит единство и мир в Европе. Кремль и вовсе пытается воспрепятствовать и тому и другому. Сегодня как никогда после окончания холодной войны Евросоюз обязан защитить собственную безопасность", - убежден Гримм.

В последние дни в этом направлении наблюдались три многообещающие подвижки. "Во-первых, - отмечает автор, министры обороны по инициативе Германии и Франции на прошлой неделе договорились о создании фонда, который мог бы финансировать разработку систем вооружений внутри Европейского оборонного агентства. (...) Во-вторых, внутри бюджета самого ЕС должно отводиться больше места развитию собственных, европейских военных технологий. (...) И в-третьих, главы оборонных ведомств договорились устранить самое существенное препятствие для начала работы межгосударственных военных подразделений - решить вопрос о финансировании их деятельности".

До создания "европейской армии" еще очень далеко. "Все появившиеся возможности в области оборонной политики ЕС основываются на доброй воле. Однако члены Евросоюза должны поторопиться, поскольку военная деградация Европы ужасает", - пишет журналист. К примеру, французский эксперт в области безопасности Жан-Тома Лезюер в интервью Le Figaro сказал, что лишь каждый шестой французский военный вертолет Tigre, предназначенный для антитеррористических операций в регионе Сахель, готов к эксплуатации.