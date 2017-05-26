G7: крайне непростая встреча с Трампом

Итак, это произойдет в пятницу и субботу: главы государств и правительств стран G7, семи крупнейших мировых экономик, соберутся в сицилийской Таормине. "Еще до отъезда канцлера Меркель из Германии было понятно, насколько непростым будет предстоящий саммит. Как стало известно из околоправительственных кругов, особых затруднений следует ждать на переговорах о климате и торговле", - пишет экономический обозреватель Frankfurter Allgemeine Zeitung Хайнрике Росбах.

Четверо из семи участников - британский премьер Тереза Мэй, ее итальянский коллега Паоло Джентилони, президент Франции Эммануэль Макрон и американский президент Дональд Трамп - будут принимать участие во встрече стран G7 впервые. "Позиция Трампа, - добавляет автор, - по многим вопросам отличается от курса его предшественника Барака Обамы".

"На встрече с представителями ЕС в Брюсселе, проходившей в четверг, он назвал немцев "очень, очень злыми", делая заявления относительно торговой политики ФРГ. По некоторой информации, он сказал, что такое большое количество автомобилей немецких производителей на американском рынке просто "ужасно", -передает журналистка.

Возвращаясь к "большой семерке", она сообщает, что в ходе саммита запланировано шесть рабочих заседаний. В пятницу на повестке дня стоит обсуждение острых внешнеполитических вопросов: Сирия, Северная Корея, Ливия и конфликт в Южно-Китайском море. "Одной из центральных тем станет угроза международного терроризма, особенно обострившаяся после теракта в Манчестере", - говорится в статье.

Особенно непростыми, по мнению автора материала, станут вопросы, связанные с экономической политикой. "Участникам предстоит обсудить темы свободной торговли, антидемпинговые и защитные механизмы - во всех этих вопросах Трамп занимает позицию, отличную от позиций своих коллег", - отмечает Росбах. Целью обсуждений является более четко заявленная поддержка принципа свободной торговли, чем на встрече министров финансов стран G7 две недели назад.

"Еще более щекотливой темой может стать защита климата, - продолжает автор. - Шансы на то, что Америка в Таормине подтвердит приверженность Парижским соглашениям 2015 года, практически равны нулю". "У меня нет ни малейшей надежды, что на саммите по этому вопросу будут приняты какие-то решения", - заявил знакомый с положением вещей берлинский правительственный чиновник. Правительство ФРГ хочет сделать тему защиты климата более "удобоваримой" для Трампа, указав на новое исследование, проведенное международной Организацией экономического сотрудничества и развития, в котором говорится о том, что правильная климатическая политика приведет к экономическому росту и созданию новых рабочих мест.

"Наряду с этим острыми темами, в субботу в Таормине речь зайдет об Африке - в расширенном заседании примут участие представители африканских государств; будут обсуждаться миграция и беженцы. G7 также коснется проблем женщин и отношений с Россией, которая после аннексии Крыма больше не входит в круг участников саммита", - говорится в статье.

"Саммиты G7, - резюмирует автор, - это не тот формат, который дает возможность принимать оперативные решения. Это скорее неформальные встречи, которые нужны для обмена мнениями внутри узкого круга власть имущих. Однако достигнутые там договоренности влияют на процесс принятия политических решений в будущем".