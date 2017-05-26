Трамп вручил Путину победу на своей первой встрече с НАТО

"Европейские лидеры надеялись, что во время своего визита в Брюссель, состоявшегося в четверг, президент Дональд Трамп недвусмысленно подтвердит основополагающее для НАТО положение о коллективной обороне, которое он называл пустым на всем протяжении своей президентской кампании. Он этого не сделал", - сообщает Робби Грэмер в Foreign Policy.

Вместо этого он раскритиковал членов НАТО за то, что они недостаточно тратят на свою оборону.

"(...) Трамп отказался недвусмысленно подтвердить ценность Статьи 5 [Устава] НАТО о коллективной обороне, которая была краеугольным камнем единства НАТО и его системы сдерживания с момента основания альянса в 1949 году. В ней говорится, что все члены НАТО придут на помощь любому атакованному члену. Трамп произнес свои реплики перед мемориалом жертвам терактов 11 сентября, после которых единственный раз в истории НАТО привело в действие Статью 5, чтобы помочь защитить родной город Трампа", - говорится в статье.

"И хотя Трамп затронул угрозу терроризма, он не распространялся по поводу российской угрозы, чтобы развеять страхи союзников. Это стало еще одним разочарованием. Страны Балтии особенно встревожены сосредоточением российских вооруженных сил, которые могут захватить их. Они надеялись на типичную для США железную преданность, но были разочарованы", - указывает автор.

"Все это, конечно, не дотягивало до того, что европейцы надеялись услышать, - сказал Foreign Policy Дерек Чоллет, бывший чиновник Пентагона. - Эти члены альянса чрезвычайно обеспокоены своим будущим. Они считают угрозу со стороны России угрозой своему существованию. Они живут с этим каждый день".

"Эксперты и бывшие американские чиновники, шокированные этими упущениями, раскритиковали Трампа", - передает автор.

"Поведение Трампа на этой встрече НАТО в Брюсселе - определенная победа Путина, - сказал Хорхе Бенитес, эксперт по НАТО в Атлантическом совете. - Оно только усиливает многочисленные сомнения, страхи и опасения наших союзников".

"Каждый американский президент со времен Трумэна обещал поддерживать Статью 5 - обещал, что США защитят Европу. Трамп не сделал этого сегодня в НАТО. Крупная ошибка", - написал в Twitter бывший посол США в НАТО Николас Бёрнс.