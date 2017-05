26 мая 2017 г. Шон Уокер | The Guardian Россия расследует "чистку геев" в Чечне "Российские официальные лица активно расследуют утверждения о чистке, проведенной в отношении мужчин-гомосексуалов в Чечне; этот процесс может привести к поединку между Москвой и местным сильным правителем Рамзаном Кадыровым, которого поддерживает Кремль", - утверждает корреспондент The Guardian Шон Уокер. "Федеральные власти нередко закрывают глаза на частые нарушения прав человека в Чечне Кадырова, но, как представляется, масштаб облавы и возмущение за рубежом повлекли за собой слаженную реакцию центральной российской власти", - считает автор. Елена Милашина из "Новой газеты" - издания, которое первым опубликовало статью о предполагаемых чистках - "сказала, что российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова проинформировала Путина по этому вопросу и есть признаки того, что российские следователи пытаются добраться до сути утверждений", пересказывает журналист. "На Москалькову произвела впечатление сила доказательств, которые у нас есть, она говорила об этом с Путиным", - сказала Милашина. Издание пишет: "На днях следователя Игоря Соболя, который рассматривает эти утверждения, повысили по службе; возможно, это еще один знак, что власти относятся к этому делу серьезно". Уокер комментирует: "В Москве многие устали от фактической независимости, которой пользуется Кадыров, чтобы руководить Чечней как личной вотчиной взамен на то, что на бумаге клянется в лояльности Путину. Но российский президент остается лояльным к Кадырову, полагая, что это единственный человек, способный гарантировать мир в Чечне". "Кадыров в интервью 22 апреля отрицал утверждения, ссылаясь на то, что "в Чечне нет мужчин-геев". Он сказал: "Это нетрадиционные, психически ненормальные вещи. Мы этого не понимаем. Наш народ не понимает". Министр прессы и информации Чечни Джамбулат Умаров написал в "Инстаграме", что "Новой газете" следует "извиниться перед чеченским народом" за "гнусную провокацию" - утверждения, что в Чечне существуют гомосексуалы. Он также намекнул, что те, "кому ваша газета надоела несоизмеримо больше, чем нам", могут воспользоваться ситуацией в ущерб журналистам. Источник: The Guardian