При задержании в России полагайтесь на "Красную кнопку"

"Начался сезон? Митинги в России проходят один за другим, санкционированные и нет, и по различной тематике - коррупция, дорожный налог на дальнобойщиков, снос домов в Москве, сохранение Исаакиевского собора в ведении государства в Санкт-Петербурге, - пишет Изабель Мандро, корреспондент Le Monde. - Число задержаний полицией также увеличивается, что привело к появлению нового приложения для смартфонов "Красная кнопка": оно позволяет правозащитникам определять ваше местонахождение в режиме реального времени". По словам журналистки, приложением активно заинтересовались ассоциации в Венесуэле, Турции, на Украине и в Белоруссии.

"Новинка создана компанией молодого вундеркинда информатики в Санкт-Петербурге Александра Литреева, которому всего лишь 21 год, но за плечами у него годы, посвященные программированию", - говорится в статье.

"Красная кнопка" - это "координатор", который распределяет информацию о том, куда вас увезли, по активистам по всей России. Достаточно для этого зарегистрироваться", - рассказал автору Литреев. По словам создателя совсем недавно запущенного приложения, его уже установили на свои мобильные примерно 5,5 тыс. человек.

Идея, рассказывает корреспондент, родилась 26 марта, во время антикоррупционных протестов по всей России, организованных Алексеем Навальным. "В тот вечер в тесном помещении независимой ассоциации ОВД-Инфо, которая ведет учет количества арестованных на митингах людей, адвокаты и волонтеры не справлялись с работой, - говорится в статье. - Бесплатный телефонный номер был перегружен. Только в Москве полиция задержала 1043 человека - небывалый уровень".

"Информация поступала со всех сторон, весьма хаотично, отсюда возникла заинтересованность в централизации", - рассказал Литреев, который по своей инициативе связался с ассоциацией. Как поясняет Мандро, "сайт ОВД-Инфо появился в декабре 2011 года, во время крупных митингов 2011-2012 года против переизбрания Владимира Путина". Менее чем за пять лет ассоциация, куда входят Алексей Полихович, отсидевший по "Болотному делу", и еще семь молодых сотрудников, которая запустила свой проект, собрав 2 млн рублей с помощью коллективного финансирования, "получила признание, ее статистику не оспаривают".

Организация, существующая на базе правозащитного центра "Мемориал", "работает с целой сетью правозащитников и правовых экспертов, к которым переадресуют всех тех, кто просит о помощи, чтобы не иметь дело с государственным защитником", говорится в статье.

С появлением "Красной кнопки" наблюдатели на митингах уже готовятся к 12 июня - Дню России, который был избран Алексеем Навальным, чтобы вновь призвать людей выйти на улицы, сообщает журналистка. "По указу Владимира Путина все массовые акции в период с 1 по 17 июня запрещены, поскольку будет проходить футбольный Кубок конфедераций, предваряющий ЧМ-2018", - добавляет Мандро.