"Большая семерка" не должна уклоняться от ответственных решений по России

"26 мая руководители стран G7 встретятся в Таормине, чтобы "заложить основы возобновленного доверия", - пишет во французском издании L'Express Марк Галеотти, британский эксперт Европейского совета по международным отношениям. - Однако в повестке дня не фигурирует позиция, которой стоит придерживаться по России. Между тем без усилий по укреплению согласованности западной и европейской политики по отношению к сопернику, который активно пытается подорвать доверие к Западу, "возобновленное доверие" останется не более чем слоганом".

"В повестке дня саммита - "безопасность граждан" (эвфемизм для обозначения терроризма, миграции и хаоса на Ближнем Востоке и в Северной Африке), устойчивое развитие и сокращение неравенства, а также подготовка к предстоящей экономической революции", - говорится в статье. Но долгосрочные вопросы не должны вытеснять более насущные проблемы, убежден Галеотти.

"В конце концов, - пишет он, - отношения с Россией связаны со всеми этими темами. Защищая кровавое правительство в Сирии и вмешиваясь в таких странах, как Ливия, она усугубляет кризис с беженцами и радикализацию". Политолог критикует экономическое развитие России "с большим неравенством доходов", "отход Путина от экологических обязательств", использование "кибератак в качестве геополитического оружия" и "неспособность соблюдать международные права интеллектуальной собственности". Но главное, что "политическая война, объявленная Кремлем Западу, с обильным применением шпионажа, взломов, подрывной деятельности и дезинформации сеет недоверие между затронутыми странами и в них самих", говорится в статье.

Что делать? - задается вопросом Галеотти. "Как минимум - сохранить хрупкое единство по существующим защитным мерам, - считает эксперт. - Малейший признак ослабления воли Запада в противостоянии российской агрессии послал бы опасный месседж. Москва бы сделала вывод, что Европе не хватает единства и стойкости и что Россия может быть агрессивной, когда возжелает, а может взять нас измором".

В этом контексте главное место занимают санкции, считает политолог, хотя признает, что "некоторые сомневаются в их полезности". Вот уже три года российский флаг развевается над Крымом, а российские войска и их союзники находятся в Донбассе. Однако санкции "сигнализируют России, что неоправданное вторжение в другую страну неприемлемо, что Запад не будет его игнорировать и не примет". Галеотти призывает ЕС возобновлять свои санкции каждые полгода, чтобы постоянно привлекать внимание Кремля.

"Если считать, что санкции не действуют или действуют недостаточно быстро, их нужно не снимать, а усиливать, - рекомендует Галеотти. - Мы могли бы расширить индивидуальные санкции в отношении представителей режима, которые играют роль в агрессии на Украине и в Сирии или в подрывной деятельности против стран Запада. Такому лицу можно отказать в визе, заморозить активы, распространить санкции на семью".

"Главное, чтобы "большая семерка" и ЕС подтвердили - по отношению к Москве и между собой - свое единство, - считает эксперт. - Глава итальянского МИДа Анджелино Альфано говорил, что Владимира Путина "не нужно загонять в угол". Это правда. Но политика, защищающая правила игры, не имеет с этим ничего общего - речь идет о том, чтобы не позволить себя запугать".

"Если этот саммит нацелен "возобновить доверие", последовательная и основанная на принципах политика по России не только бы вернула доверие к Западу украинцев и прочих, но и укрепила бы его авторитет. Ведь если Европе не хватает авторитета, как она может надеяться, что ей будут доверять?" - заключает автор.