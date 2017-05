26 мая 2017 г. Мэтт Флегенхаймер, Дэвид Сэнджер | The New York Times Сенатская комиссия одобрила жесткие санкции против Ирана и сказала, что Россия - следующая "Сенатский комитет по международным отношениям одобрил в четверг самые обширные санкции против Ирана с тех пор, как США и еще пять государств достигли соглашения с Тегераном в 2015 году с целью резко ограничить ядерный потенциал этой страны. Комитет предупредил Россию, что она почти точно станет его следующей мишенью", - пишет The New York Times. Сенатский комитет связал санкции с продолжающейся поддержкой терроризма со стороны Ирана и нарушениями прав человека в стране, среди прочих вызывающих обеспокоенность факторов, поясняет издание. Госсекретарь Рекс Тиллерсон попросил отсрочки до введения новых санкций против России, надеясь воспользоваться первыми несколькими месяцами администрации Трампа, чтобы фундаментально изменить взаимоотношения, которые, как он недавно заявил, достигли низшей точки за многие годы, пишет газета. "В четверг законодатели неоднозначно дали понять, что они больше не заинтересованы в предоставлении Тиллерсону возможности поступать по своему усмотрению. Стремление обеих партий ввести санкции является очевидным результатом расследований в отношении того, имели ли помощники президента Трампа непозволительные контакты с российскими чиновниками в ходе президентской кампании 2016 года", - говорится в публикации. Председатель комитета республиканец Боб Коркер заявил, что он не усматривает "вообще никаких изменений" в поведении России, сославшись на ее "действия против наших интересов" в Сирии. "Если он не сможет прийти и продемонстрировать нам - и я не думаю, что он сможет, основываясь на полученной мной информации, - мы будем продвигать законопроект о санкциях против России в течение следующего периода нашей работы", - сказал Коркер о Тиллерсоне. Сенатор Бенджамин Кардин, ведущий представитель демократов в комитете, внес дополнение. "Мы наблюдали изменения в поведении России, - сказал он. - Они были к худшему". "Позже в ходе заседания комитет одобрил отдельную меру по активизации усилий по противодействию российской пропаганде и вмешательству в выборы в США и во всем мире", - отмечает издание. "Некоторые сенаторы дали понять, что они ожидали к настоящему моменту принять реальные санкции", - говорится в статье. "Это не законопроект о санкциях, хотя многие из нас хотели бы, чтобы это было так, - заявил сенатор Марко Рубио. - Это защитная мера". Источник: The New York Times