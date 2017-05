26 мая 2017 г. Чарльз Купчан | The New York Times Не становится ли НАТО слишком большим для достижения своих целей? Среди многочисленных внешнеполитических обещаний, сделанных Дональдом Трампом во время своей предвыборной кампании, есть одно, которое следовало бы исполнить. Это улучшение отношений с Россией, пишет на страницах The New York Times Чарльз Купчан, профессор международных отношений в Джорджтаунском университете, старший научный сотрудник Совета по международным отношениям, который работал в Совете национальной безопасности США с 2014 по 2017 год. "Разногласия между Вашингтоном и Москвой, подогреваемые последнее время вмешательством России в американские выборы и расхождениями по Сирии, ставят под угрозу американские интересы в Европе, на Ближнем Востоке и в других регионах", - утверждает он. Трамп воспользовался своей речью в Брюсселе в четверг, чтобы раскритиковать членов НАТО за несправедливое распределение нагрузки, но ему следовало бы пойти дальше и всерьез обозначить вопрос восстановления связей с Кремлем, призвав к прекращению расширения НАТО, пишет Купчан. Москва видит угрозу в продвижении НАТО и негодует по поводу его попыток вторжения в традиционную сферу российского влияния, что способствует повороту к конфронтации во внешней политике Кремля и возобновлению вражды с Западом, отмечает автор. Вместо того чтобы обозначать свои границы произвольным образом, НАТО могло бы ориентироваться на естественную природную границу. Такой границей являются Балканы. Прежде чем закрыть свои двери для новых членов, НАТО должно закончить процесс интеграции государств бывшей Югославии, утверждает Купчан. По его мнению, двери НАТО также должны быть всегда открыты для таких европейских демократий, как Австрия, Финляндия, Ирландия, Швеция и Швейцария. "Будучи демократическими странами, стремящимися к сближению с западными институтами, Грузия и Украина, возможно, вполне заслуживают вступления в НАТО", - полагает автор. Но НАТО не может позволить себе брать на себя нереалистичные обязательства, утверждает он. Москва также должна предпринять ответные шаги, например, проявить готовность к завершению сепаратистского конфликта на востоке Украины. "Российские лидеры Борис Ельцин и Владимир Путин систематически винили расширение НАТО в порче отношений Запада с Россией. Давайте испытаем их", - призывает автор. Источник: The New York Times