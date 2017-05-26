Манафорт давал штабу Трампа советы по поводу скандала с Россией

Месяцы спустя после того, как ФБР начало проверять Пола Манафорта в рамках расследования связей штаба президента Дональда Трампа и России, Манафорт позвонил главе аппарата Трампа Райнсу Прибусу, чтобы дать отпор усиливающейся полемике, пишет Кеннет Фогель в европейской версии Politico, со ссылкой на четыре информированных источника.

"Примерно за неделю до инаугурации Трампа Манафорт решил проинформировать штаб Трампа о неточностях, якобы имеющихся в недавно обнародованном досье с записками, составленными бывшим британским шпионом для оппонентов Трампа, которые заявляли о компрометирующих связях с Россией Трампа и его соратников, включая Манафорта", - говорится в статье.

"В день, когда досье появилось в прессе, Пол позвонил Райнсу, как и следовало поступить ответственному союзнику президента, и сказал, что эта история обо мне - чушь, и множество других вещей там тоже выглядит неправдоподобно", - приводит автор слова лица, близкого к Манафорту.

"Манафорту пришлось уйти в отставку с поста главы штаба Трампа за пять месяцев до этого из-за пристального внимания к его работе на прокремлевских политиков и бизнесменов в Восточной Европе, - напоминает журналист. - Однако он продолжил общаться с различными членами штаба Трампа, и у него даже состоялось, по крайней мере, два разговора с Трампом, как говорят люди, близкие к Манафорту или Трампу".

Манафорт сказал Прибусу, что досье, подготовленное бывшим агентом британской разведслужбы MI-6 Кристофером Стилом, "было скомпрометировано неточностями и мотивациями людей, которые его инициировали. По его словам, это были активисты и спонсоры Демократической партии, работающие в сговоре с украинскими правительственными чиновниками", пишет автор, ссылаясь на сотрудника Республиканской партии, посвященного в содержание разговора Манафорта с Прибусом.

"Манафорт обсуждал с другими соратниками Трампа возможность начать встречное расследование - по поводу усилий украинских правительственных чиновников, которые якобы работали в координации с союзниками Хиллари Клинтон, чтобы нанести ущерб кампании Трампа", - рассказал изданию вышеназванный сотрудник Республиканской партии. По словам этого сотрудника, "Манафорт видел в этом способ отвлечь внимание от параллельных расследований по России ФБР и Конгресса".

Прибус и пресс-служба Белого дома отказались прокомментировать данную информацию, равно как и администрация президента Украины, "хотя она ранее оспаривала свое вмешательство в американские президентские выборы", говорится в статье.

"Прибус предупредил Трампа о разговоре с Манафортом", - сообщили автору сотрудник, знакомый с содержанием беседы, человек из окружения Трампа.

Однако еще один человек, осведомленный о звонке, описал его как "очень размытое обсуждение по верхам", которое продлилось две-три минуты и не содержало подробностей". "Обсуждалось лишь то, что досье было неверным, лживым и несерьезным. Они не обсуждали, как дать ему отпор, - сказал источник. - Манафорт сказал: если хочешь дополнительные детали, позвони мне. Райнс ему не перезвонил".

"Нет свидетельств того, что штаб Трампа рассматривал возможность провести расследование украинского вмешательства или же последовал рекомендациям Манафорта, хотя Трамп и раскритиковал досье как "фейковые новости", собранные "группой объединившихся оппонентов - больных людей - и они собрали это дерьмо", - говорится в статье.

Представитель Манафорта комментариев журналисту не дал.