Россия: реликвии для народа

"Меценаты с сомнительной репутацией с позволения Кремля содействуют слиянию государства и Церкви. Их последним успехом стало прибытие мощей Николая Чудотворца в Москву", - пишет политический обозреватель немецкой газеты Sueddeutsche Zeitung Юлиан Ханс.

Так, уже неделю вокруг Храма Христа Спасителя в Москве вьется очередь. По данным РПЦ, за это время уже 75 тыс. верующих отстояли в очереди, чтобы поклониться мощам Николая Чудотворца, которые впервые за 930 лет вывезли из итальянского города Бари. "Приезд реликвии вот уже несколько дней является одной из главнейших тем на государственном ТВ", - отмечает автор. В среду мощам поклонился и российский президент Владимир Путин, назвавший прибытие реликвии в Россию важным событием.

Между тем знающие христиане негромко напоминают о том, что возможность увидеть реликвии, имеющие отношение к святому Николаю, была и раньше. Согласно порталу "Православие и мир", реликвии хранятся в 25 московских церквах, причем их можно увидеть ежедневно без стояния в очередях. Тем не менее, нынешний приезд - это событие. Так, Патриарх Кирилл выразил надежду, что прибытие реликвии из Бари "еще сильнее укрепит веру российского народа". Нынешний приезд мощей стал уже третьим по счету турне реликвий в российской столице: в 2011 году в Москву привозили Пояс Пресвятой Богородицы, в 2014-м в Храме Христа Спасителя выставляли Дары волхвов, а теперь - мощи Николая Чудотворца.

Прибытие Даров волхвов с Афона организовал реакционно-православный инвестор и миллиардер Константин Малофеев. Люди из его окружения признались в том, что начали войну на востоке Украины. Более того, Малофеев и сам открыто признавался в том, что поддерживает проект "Новороссия" на территории Украины. На этот раз большую часть расходов по транспортировке мощей Николая Чудотворца взяли на себя химический концерн "Фосагро" и миллиардер Андрей Гурьев, добавляет издание.