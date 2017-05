26 мая 2017 г. Фиона Гамильтон, Билли Кенбер, Дэвид Браун, Бел Трю, Джон Симпсон | The Times Террорист-смертник Салман Абеди в течение года планировал атаку в Манчестере Организатор взрыва в Манчестере, как считается, планировал теракт, по меньшей мере, в течение года и купил гвозди и болты для своего кровавого преступления в ходе двух поездок в хозяйственные магазины в городе, пишет The Times. 22-летний Салман Абеди примерно 12 месяцев назад открыл банковский счет, который он не использовал до покупки шрапнели для бомбы, убившей 22 человека и покалечившей еще десятки на стадионе Manchester Arena в понедельник вечером, говорится в статье. "По данным источников, он, как считается, совершил еще одну попытку избежать подозрений, по меньшей мере, два раза съездив за материалами в магазины B&Q и Screwfix в пригороде Манчестера незадолго до того, как отправился в Ливию в середине апреля", - пишет газета. Британская полиция и службы безопасности продолжили попытки раскрыть сеть, осуществившую теракт, говорится в статье. В итоге было задержано восемь человек. Служба MI-5, которой предстоит проверка по поводу предупреждений, которые она получала о радикализации Абеди, сообщила о том, что она на данный момент ведет примерно 500 расследований, имеющих отношение к 3 тыс. подозреваемых, и предотвратила пять терактов за последние два месяца, говорится в статье. "Опасения относительно того, что террористическая сеть Абеди может осуществить новое нападение, возросли, когда Национальная служба здравоохранения Англии предупредила главврачей больниц, сказав им подготовиться к возможным атакам на выходных", - отмечает издание. Вооруженная полиция впервые начала патрулировать поезда за пределами Лондона. За пять дней до атаки Абеди, британский гражданин ливийского происхождения, вернулся из Триполи. Он прилетел в Манчестер в среду на прошлой неделе через Стамбул и Дюссельдорф. Записи системы скрытого наблюдения проверяются на предмет того, встречался ли он с кем-то еще, говорится в статье. Источник: The Times