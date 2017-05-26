Тяжелое поражение для нефтяного картеля

Страны ОПЕК в течение многих месяцев боролись за снижение квот на добычу нефти. Теперь решение официально вступило в силу, участникам удалось договориться о продлении режима еще на 9 месяцев, однако на рынках наметилось разочарование, пишет Die Welt. Цена на нефть снизилась еще больше, констатирует автор публикации Нандо Зоммерфельд.

"Реакция рынков стала ударом в лицо для нефтяных держав. За последние месяцы они сделали все возможное для того, чтобы добиться роста цен". Продлить режим снижения объемов добычи, замечает автор, удалось лишь с трудом. "Многие государства, например, Иран или Венесуэла, нуждаются в увеличении квот на добычу. Кроме того, недавно был заключен немыслимый до этого союз, который был призван помочь восстановить контроль над нефтяными ценами", - говорится в статье.

"Нужда свела вместе Россию и Саудовскую Аравию, двух многолетних оппонентов, - повествует издание. - Этим двум государствам экстренно необходима стабильно высокая цена на нефть для того, чтобы избежать внутриполитической напряженности. Владимиру Путину, например, низкие сырьевые котировки в начале следующего года были бы совсем некстати. В марте 2018 года в России предстоят президентские выборы, на которых Путин хочет одержать убедительную победу".

Саудиты, продолжает журналист, также нацелены на успех. Они планируют вывести на биржу часть гигантского сырьевого концерна Saudi Aramco. Те миллиарды, которые шейхи надеются получить в случае успеха, им необходимы для того, чтобы значительно снизить зависимость Саудовской Аравии от нефти.

"Однако и этот, казалось бы, влиятельный альянс не смог серьезно укрепить позиции ОПЕК", - замечает автор.

По мнению Яна Эдельманна, сырьевого эксперта HSH Nordbank, "расстановка сил заметно сместилась в последние несколько месяцев". "ОПЕК больше не в состоянии способствовать стабильному росту цен - по большей части картель вынужден выступать в роли управляющего складом".

Как сообщает издание, члены картеля договорились о том, что ближайшие 9 месяцев они и другие страны-производители нефти, включая Россию, до марта 2018 года ежедневно будут выкачивать на 1,8 млн баррелей нефти меньше, чем в прошлом году.

"Некоторые инвесторы делали ставку на то, что картель продлит режим сокращения квот на год. Кроме того, предполагалось, что сокращение будет более значительным", - говорится в статье.

Между тем, отмечает автор статьи, сегодня сложились максимально благоприятные условия для роста цен на нефть. "Мировая экономика растет быстрыми темпами - чего не наблюдалось уже давно. Кроме того, крупные НПЗ в Северном полушарии запасаются нефтью, чтобы произвести к летнему сезону достаточные объемы бензина и дизеля. Но именно в этом пункте в игру вступает еще одна существенная проблема картеля - США. Американцы снова наращивают объемы производства. После того, как за последние годы у многих нефтедобывающих компаний дела пошли на спад в результате падения цены на нефть, в последние месяцы ситуация начала выправляться. И если она продолжит развиваться в этом направлении, американцы в этом году могут побить новый рекорд по производству нефти. И это станет еще одним поражением для некогда влиятельного ОПЕК", - резюмирует автор.