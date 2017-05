26 мая 2017 г. Дэвид Филипов | The Washington Post Исследователи говорят, что раскрыли дезинформационную кампанию, очевидно связанную с Россией "Согласно исследованию, опубликованному в четверг, обнаружена широкомасштабная хакерская кампания, в ходе которой украденные у жертв документы осторожно модифицируются и переупаковываются с целью использования для дезинформации, направленной на подрыв гражданского общества и демократических институтов, - сообщает Дэвид Филипов в The Washington Post. - По словам исследователей, у кампании есть четкие признаки того, что она связана с Россией". Исследование проведено лабораторией Citizen Lab, относящейся к Школе международных отношений им. Мунка в Университете Торонто. Хотя непосредственных следов Кремля исследователи не обнаружили, они нашли признаки того, что цель атаки - дискредитация оппонентов Кремля, а также точки соприкосновения с кибератаками, проведенными во время американских и французских выборов. Авторы статьи напоминают, что американские и европейские спецслужбы приписали эти атаки хакерским группам, связанным с российским правительством. Согласно отчету, мишенями кампании стали 200 с лишним правительственных чиновников, военачальников и дипломатов из 39 стран, а также журналисты, активисты, бывший российский премьер-министр и видный критик Владимира Путина. Документы воруются с помощью фишинговых ссылок, затем слегка изменяются с сохранением видимости нетронутости. Эти подделки, которые исследователи назвали "подпорченными утечками", затем публикуются вместе с нетронутыми документами, говорится в статье. "Подпорченные утечки" насаждают фальшивки в лесу фактов. Это попытка сделать так, чтобы они вызывали больше доверия, ассоциировались с подлинными украденными документами, - поясняет Джон Скотт-Рэйлтон, старший исследователь в Citizen Lab. - Подпорченные утечки - умный и вызывающий беспокойство инструмент распространения фальшивок. Мы ожидаем, что еще много их увидим в будущем". "Марк Галеотти, изучающий российские властные структуры в качестве старшего научного сотрудника в Институте международных отношений в Праге, назвал использование подпорченных утечек "шагом вперед для России в использовании взломов как оружия политического подавления", - передает Филипов. "В случае взлома [Национального комитета Демократической партии] они слили секретные, но настоящие сообщения", - отметил Галеотти. "По словам Галеотти, "подпорченные утечки" будут, скорее, использоваться для домашнего потребления в связи с тем, что Кремль начинает ощущать давление, вызванное разрозненными стихийными протестами, типичным примером которых является антикоррупционная кампания Алексея Навального", - говорится в статье. "Хотя мы не говорим о критической массе, которая могла бы помешать тщательно срежиссированному переизбранию Путина в 2018 году, в стране определенно нарастает общее недовольство, - полагает Галеотти. - Попытки изобразить Навального и других критиков пешками западных подрывников говорят о некоторой степени беспокойства, даже отчаяния". Источник: The Washington Post