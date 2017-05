26 мая 2017 г. Патрик Мартин | The Washington Post У вас нет детей? Некоторые из самых могущественных мировых лидеров тоже бездетны "Пятеро из семи глав государств, участвующих в саммите G7, не имеют биологических детей", - отмечает журналист The Washington Post Патрик Мартин. Газета перечисляет: у британского премьера Мэй, японского премьера Абэ и итальянского премьера Джентилони вообще нет детей, у канцлера Германии Меркель - двое пасынков, а в семействе французского президента Макрона - трое детей его жены от первого брака. "Только у лидеров североамериканских стран G7 есть дети", - пишет издание, подразумевая премьер-министра Канады Трюдо и президента США Трампа (трое и пятеро детей соответственно). Газета отмечает, что рождаемость в странах G7, по свежей статистике, такова: от 1,4 ребенка на одну женщину (в Италии) до 2,0 детей (во Франции). Автор напоминает: президент Турции, не входящей в G7, недавно заявил турецким иммигрантам, живущим в Европе: "Делайте не троих, а пятерых детей. Потому что вы - это будущее Европы". Источник: The Washington Post