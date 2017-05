26 мая 2017 г. Мэтт Запотоски, Сари Хорвиц, Девлин Барретт, Адам Энтус | The Washington Post Джаред Кушнер теперь оказался в центре расследования по России По словам осведомленных лиц, сообщает The Washington Post, внимание следователей сосредоточено на серии встреч, проведенных Джаредом Кушнером, зятем президента Трампа и влиятельным советником Белого дома, в рамках расследования по российскому вмешательству в выборы 2016 года и связанным с этим вопросам. "Агенты ФБР также сохраняют пристальный интерес к экс-советнику Трампа по национальной безопасности Майклу Флинну и бывшему председателю предвыборного штаба Трампа Полу Манафорту, но Кушнер является единственным чиновником Белого дома, о котором известно, что он рассматривается как ключевая фигура в расследовании", - говорится в статье. Журналисты подчеркивают, что у The Washington Post нет данных, что Кушнер является "фигурантом" расследования или что ему предъявлены какие-либо обвинения в правонарушениях. "Фигурант" - слово, которое, как правило, относится к лицу, являющемуся главным подозреваемым в рамках следствия, хотя прокуратура может выдвинуть обвинения - и делает это - против людей, к которым не применяют подобных определений, пишет газета. Ко времени декабрьских встреч Кушнера Трамп уже победил на выборах. Контакты членов переходной команды с иностранными государствами могут носить обычный характер, но встречи и телефонные переговоры с россиянами не были преданы огласке в то время, отмечают авторы статьи. "В начале декабря Кушнер встретился в Нью-Йорке с российским послом в США Сергеем Кисляком, а затем отправил своего заместителя на встречу с ним. Флинн также присутствовал на встрече в начале декабря и позже в том же месяце провел телефонные переговоры с Кисляком, чтобы обсудить введенные США санкции против России", - говорится в статье. Кушнер также встретился в декабре с Сергеем Горьковым, главой "Внешэкономбанка", который находится под санкциями США. "В дополнение к декабрьским встречам, по словам бывшего высокопоставленного сотрудника разведки, агенты ФБР внимательно изучают более ранние контакты между союзниками Трампа и россиянами, относящиеся к весне 2016 года, в том числе встречу в отеле Mayflower в Вашингтоне. Кушнер и Кисляк - наряду с близким советником Трампа, ныне генпрокурором Джеффом Сешенсом - присутствовали на мероприятии в апреле 2016 года в Mayflower, когда Трамп, тогда кандидат в президенты, пообещал в своей речи стремиться к улучшению отношений с Россией. Неизвестно, общались ли там Кушнер и Кисляк", - говорится в статье. The New York Times сообщила о том, что Кушнер, заполняя формы допуска к совершенно секретным материалам, не упомянул декабрьские встречи с Кисляком и Горьковым, хотя его адвокат отметил, что это было просто ошибкой и что он вскоре после этого сообщил ФБР о внесении исправлений, передает газета. Источник: The Washington Post