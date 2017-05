26 мая 2017 г. Александра Берзон, Роб Барри | The Wall Street Journal Как предположительно российский хакер и оперативник Республиканской партии из Флориды стали одной командой "Волна взломов компьютеров, перевернувшая вверх дном президентские выборы в США, не ограничивалась тем, что на веб-сайтах были опубликованы служебные записки Национального комитета Демократической партии и письма помощников Клинтон. Тот самый хакер так же частным образом отправил оперативнику Республиканской партии во Флориде по имени Аарон Невинс анализ о явке избирателей-демократов", - сообщают Александра Берзон и Роб Барри в The Wall Street Journal. "Узнав, что хакер Guccifer 2.0 проник в компьютеры демократического комитета, который помогает кандидатам в Палату представителей, Невинс написал хакеру: "Можете присылать любую информацию по Флориде", - говорится в статье. - Через 10 дней Невинс получил 2,5 Гб документов комитета Демократической партии США по выборам в Конгресс (DCCC), часть из которых он опубликовал в блоге HelloFLA.com, который вел под псевдонимом. Вскоре после этого хакер отправил ссылку на данный блог вместе с выполненным Невинсом анализом добытых при взломе данных Роджеру Стоуну - давнему неофициальному советнику Дональда Трампа (тогда еще кандидата)". "Невинс подтвердил этот обмен данными после того, как The Wall Street Journal идентифицировала его сначала как ведущего блога HelloFLA, а затем как получателя украденных данных DCCC. То, что какой-то блог получил похищенные при взломе документы демократов, было известно и раньше, в тени оставались величина куша и личность блогера", - говорится в статье. "Я просто пустил стрелу в темноту", - сказал Невинс в интервью и добавил, что создал аккаунт в Dropbox, чтобы тот, кто скрывается за именем Guccifer 2.0, мог присылать большие объемы материалов. "Позже, просмотрев, что прислал хакер, глазами того, кто "знает, что означают некоторые из этих документов", консультант Республиканской партии, по его словам, "понял, что даже сам Guccifer не знал, сколько у него всего есть", - передает издание. "Невинс сказал, что к нему не обращались следователи по поводу прошлогодних политических взломов, - говорится в статье. - По его словам, он не убежден, что за ними стояли русские, но даже если так и было, это не имеет для него значения, потому что повестка хакеров, по-видимому, совпадала с его собственной". "Если ваши интересы совпадают, никогда не закрывайте никакие двери в политике", - сказал он. Источник: The Wall Street Journal