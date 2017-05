26 мая 2017 г. Кэрол Ли | The Wall Street Journal Трамп, скорее всего, сохранит санкции Обамы против России "Президент Дональд Трамп склоняется к тому, чтобы сохранить санкции против России, принятые администрацией Обамы в ответ на предполагаемое вмешательство Москвы в президентские выборы в США, заявил в четверг высокопоставленный чиновник администрации", - пишет The Wall Street Journal. Трамп говорил о том, что сохранит санкции, введенные против России Соединенными Штатами и их союзниками после вмешательства Москвы на Украине в 2014 году. Однако президент оставлял открытой возможность снятия российских санкций, введенных США в декабре, напоминает издание. С тех пор Трамп допускал, что они могут быть сняты в рамках сделки с российским президентом Владимиром Путиным, говорится в статье. Источник: The Wall Street Journal