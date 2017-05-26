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26 мая 2017 г.
26 мая 2017 г.

Кэрол Ли | The Wall Street Journal

Трамп, скорее всего, сохранит санкции Обамы против России

"Президент Дональд Трамп склоняется к тому, чтобы сохранить санкции против России, принятые администрацией Обамы в ответ на предполагаемое вмешательство Москвы в президентские выборы в США, заявил в четверг высокопоставленный чиновник администрации", - пишет The Wall Street Journal.

Трамп говорил о том, что сохранит санкции, введенные против России Соединенными Штатами и их союзниками после вмешательства Москвы на Украине в 2014 году. Однако президент оставлял открытой возможность снятия российских санкций, введенных США в декабре, напоминает издание.

С тех пор Трамп допускал, что они могут быть сняты в рамках сделки с российским президентом Владимиром Путиным, говорится в статье.

Источник: The Wall Street Journal


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