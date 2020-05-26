Пациенты с Covid-19 могут выделять вирус спустя длительное время после выздоровления

"Новое исследование показало, что у пациентов, считающихся выздоровевшими от SARS-CoV-2, коронавирус может быть обнаружен и спустя несколько недель после выздоровления", - сообщает немецкий журнал Focus.

"Поводом для исследования стал случай с двумя официально выздоровевшими пациентами из клиники в китайском городе Лоуди, которые были вновь доставлены в больницу с симптомами Covid-19 и их анализ на коронавирус дал положительный результат. После этого врачи обследовали 58 других пациентов, выписанных из больницы и считавшихся здоровыми. Действительно: у 10 из них был снова обнаружен вирус", - передает издание.

"Все пациенты, согласно исследованию, были признаны здоровыми и выписаны из клиники 4-24 днями ранее, так как не имели никаких симптомов и два раза прошли тест на коронавирус с отрицательным результатом".

"Но при новом обследовании врачи смогли снова обнаружить в их организме РНК вируса: у 5 пациентов положительным оказался анализ мазка из носоглотки, у 6 - мазок из анального отверстия, у одного пациента положительными были результаты обоих анализов. Врачи не считают, что пациенты повторно заразились коронавирусом после выздоровления, так как они находились на домашнем карантине и в районе было очень мало случаев заражения", - говорится в публикации.

"На момент исследования у 8 из 10 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус не было никаких симптомов, у двух пациентов старше 70 лет, имевших сопутствующие заболевания, периодически возникал кашель. Один из них, согласно исследованию, мог выделять вирус на протяжении 56 дней".

Авторы исследования, ученые из Университета Чанши, подчеркивают, что для того, чтобы делать выводы о возможном новом обращении с выздоровевшими пациентами, необходимо провести дополнительные, более крупные исследования. Также необходимо изучить степень вирулентности обнаруженных вирусов, передает Focus.