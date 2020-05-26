Бразилия становится новым эпицентром пандемии

"(...) Официально в понедельник утром в Бразилии было зарегистрировано более 363 тыс. случаев заболевания Covid-19 - самый высокий показатель в мире после Соединенных Штатов - и 22 666 смертей, что заставило Всемирную организацию здравоохранения заявить о том, что Южная Америка стала основным очагом эпидемии", - пишет корреспондент Le Figaro в Рио-де-Жанейро Мишель Леклерк.

"Но, по мнению Доминго Алвеса, профессора медицины в университете Рибейран-Прету и координатора Лаборатории медицинской информации (LIS), эти цифры далеки от реальности. "Бразилия уже является эпицентром. По нашим оценкам, у нас более 3,7 млн случаев", - утверждает он. Он считает, что это "обоснованная" проекция ввиду недооценки количества случаев. По его словам, причиной тому служит один из самых низких в мире показателей количества тестов (около 1600 на 1 млн жителей)", - передает издание.

"Судя по всему, в этой стране с населением 210 млн человек вспышке болезни способствуют все факторы: президент Жаир Болсонару, который борется за хлорохин, но против социальной изоляции, серия отставок министров здравоохранения (меньше чем за месяц сменилось два министра), отсутствие стратегии, война правительства против губернаторов и мэров, нехватка больничных коек и респираторов, бедность", - комментирует Леклерк.

"(...) В начале марта у нас было время подготовиться. Я знала, что эпидемия нанесет серьезный удар, разоблачив социальное неравенство в стране", - напоминает Маргарет Далколмо, исследовательница из Фонда Освальдо Круса в Рио-де-Жанейро. "Мы думали, что у нас центральная, гармоничная, организованная координация. Но этого так и не произошло", - говорит эта известный врач-пульмонолог, член Научного комитета, созданного бывшим министром здравоохранения Луисом Энрике Мандеттой в Бразилии. С момента отставки министра Научный комитет больше не заседал", - пишет Le Figaro.

"Внезапно воцарились импровизация и дезорганизация. Жаир Болсонару, всегда преуменьшавший значение болезни, на прошлой неделе издал указ о возобновлении работы салонов красоты и спортивных залов. Такие меры отклонил Жоау Дориа, губернатор Сан-Паулу, наиболее пострадавшего штата Бразилии. Однако в Рио-де-Жанейро, где более 400 больных ждут койки в отделении интенсивной терапии, мэр-евангелист и союзник Жаира Болсонару решил на этой неделе открыть магазины", - отмечается в статье.

Профессор медицины Доминго Алвес указывает на то, что кривая случаев заболевания Covid-19 и смертей продолжает подниматься вверх. "Все остальные страны с 50-го дня наблюдали стабилизацию или сокращение числа случаев. У нас с 50-го дня число случаев удваивается каждую неделю". Основной причиной, по его мнению, является низкий уровень присоединения населения к мерам социальной изоляции, в среднем 50%.

По мнению Маргарет Далколмо, "единственным оружием" для сдерживания пандемии является изоляция, а вовсе не гидроксихлорохин, отстаиваемый Жаиром Болсонуру. "Это был препарат надежды, но сегодня это необоснованная, несбыточная идея, которая служит только для обмана людей", - утверждает она.