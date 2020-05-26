Люди на низкооплачиваемых работах платят самую тяжелую дань Covid-19

"Воздействию коронавируса особенно подвержены люди с низкооплачиваемой работой. Во времена кризиса подобная ситуация может усугублять социальное неравенство в отношении здоровья", - пишет Slate.fr.

"(...) Люди, занятые на низкооплачиваемых работах в сфере основных услуг, в контексте пандемии часто вынуждены, в том числе по экономическим причинам, продолжать свою деятельность, несмотря на риски. (...) Департамент Сен-Сен-Дени в регионе Иль-де-Франс особенно репрезентативен в отношении смертности от тех рисков, которым подвергаются взрослые люди трудоспособного возраста. Несмотря на то, что население Сен-Сен-Дени является молодым, количество смертей позволяет поместить его на первые позиции среди французских департаментов с точки зрения повышенной смертности во время эпидемии (+ 126%)", - отмечает издание.

"Столь высокие показатели объясняются преобладанием рабочих и служащих на низкоквалифицированных рабочих местах и их уровнем подверженности коронавирусу на рабочем месте, - поясняется в статье. - (...) Работники, сталкивающиеся с наибольшим риском заражения Covid-19 - это те, чья профессиональная деятельность требует тесного контакта с широкой публикой или с их коллегами и / или подвергает их воздействию возбудителя инфекции. До карантина их число во Франции оценивалось, по крайней мере, в 8,8 млн человек. Однако существовали значительные различия между разными профессиональными группами: 41% работающих людей, чей доход находился в нижнем квартиле (то есть не более 1350 евро чистыми в месяц), относились к группе с высоким уровнем риска подверженности по сравнению с 12% тех, чей доход был в верхнем квартиле (не менее 2750 евро)".

"(...) Помимо работников в области здравоохранения и скорой помощи, доходы которых можно отнести к среднему и верхнему квартилям, самые низкооплачиваемые работники, оказавшиеся на первой линии, такие как уборщики, домашние помощники и работники пищевой промышленности, являются одними из тех, кто больше всего подвержен контактам с широкой публикой", - говорится в публикации.

"В то время как некоторые работающие люди, такие как учителя, после начала карантина могли работать дома, другие работники, особенно в парикмахерских или в сфере общественного питания, пострадали от частичной безработицы, вынужденного прекращения работы или даже увольнения. Воздействие вируса на них на рабочем месте прекратилось, хотя они могли заразиться в начале эпидемии. Те, кто продолжал работать на местах, подвергались значительным рискам", - поясняют авторы статьи Эмили Куниль и Мириам Хлат, научные сотрудницы Национального института демографических исследований.

"(...) Степень подверженности Covid-19 зависит от задач и рабочей среды, а также от типа мер защиты, применяемых компаниями, и графика их выполнения. В конце марта по крайней мере 33% частных работников, продолживших трудиться, все еще не были обеспечены перчатками со стороны своего работодателя, а более 39% не имели масок. (...)", - пишут авторы.

"(...) Клинические проявления инфекции различаются по интенсивности в зависимости от состояния здоровья каждого человека. Сопутствующие заболевания, такие как гипертония, диабет, ожирение, тяжелая астма, сердечно-сосудистые и хронические заболевания легких, обычно приводят к развитию более тяжелых форм Covid-19 и ухудшению прогноза", - говорится в статье.

"Наименее обеспеченные социальные группы особенно подвержены риску сопутствующих заболеваний и связанному с их профессией воздействию токсических веществ, поражающих легкие. В этих группах населения уделяется меньше внимания симптомам и возникают трудности при обращении за медицинской помощью, что также может привести к задержке в постановке диагноза и, следовательно, к более длительному периоду лечения и лечения Covid-19", - продолжают исследовательницы.

"(...) Нынешний санитарный кризис рискует еще больше усугубить социальное неравенство в отношении здоровья, если не будут приняты более систематические меры для защиты людей, на рабочем месте и за его пределами. Поэтому низкооплачиваемые работники, значительно подверженные риску заражения Covid-19, вероятно, заплатят тяжелую дань этой болезни, особенно если они лишены защиты. Связанные с этим риски усугубляются условиями их передвижений и жилья, а также сопутствующими заболеваниями и порой затрудненным доступом к медицинской помощи", - анализируют авторы статьи.

"(...) Когда не удается предотвратить профессиональные риски, возникает вопрос о компенсации. Эта ситуация поднимает другие проблемы о равенстве между профессиями: медицинские работники на сегодняшний день являются единственными, кто получил право на компенсацию в случае заражения Covid-19", - отмечается в публикации.

"Жителей неблагополучных кварталов часто подозревают в том, что они не соблюдают барьерные жесты и правила социального дистанцирования и карантина. И хотя такое восприятие регулярно опровергается региональными органами здравоохранения и полицией, оно оказывается дополнительным бременем для этих групп населения", - резюмируют Эмили Куниль и Мириам Хлат.