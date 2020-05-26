Как суперраспространители подстегивают пандемию

"Во Франкфурте после посещения церковной службы коронавирусом заразилось более ста человек, в Остфрисланде после посещения ресторана - почти 20 человек. Подобные ситуации суперраспространения являются повторяющимся признаком распространения коронавируса", - пишет немецкое издание Der Spiegel.

"Верующие несколько недель ждали, когда им снова можно будет молиться вместе. 1 мая в земле Гессен снова разрешили проводить церковные службы при соблюдении определенных условий. (...) Однако после церковной службы в общине баптистов коронавирусом заразились более ста человек. Многие пострадавшие не присутствовали на службе, а заразились позднее от тех, кто ее посещал. Этот случай демонстрирует то, что не хотелось бы принимать многим жителям Германии: коронавирус еще здесь. И он остается крайне заразным".

"Об этом свидетельствует и вспышка заболевания в кафе в Остфрисланде, где группа людей отмечала окончание карантина. (...) Как минимум один гость был переносчиком вируса. Пока положительными оказались тесты на коронавирус у 20 людей, связанных с мероприятием", - говорится в статье.

"Ранее в коронакризисе важную роль играло прежде всего репродуктивное число R. Оно показывает, скольких людей в среднем заражает инфицированный человек при отсутствии защиты от вируса, в частности, в виде соблюдения дистанции или вакцины".

"У Sars-CoV-2 репродуктивное число составляет от 2 до 3. Соответственно, при отсутствии ограничений контактов статистически каждый инфицированный человек передает вирус 2-3 людям", - пишет издание.

Однако важную роль играет и так называемый индекс дисперсности или коэффициент рассеивания k. Он описывает частоту встречаемости болезни в определенном месте и то, насколько сильно варьируется число людей, которых заразил инфицированный человек. Чем меньше показатель k, тем больше заражений связаны с одним человеком, так называемым суперраспространителем, поясняет издание.

Наглядным примером здесь является вспышка SARS в 2002 году. "Почти три четверти зараженных практически не передавали вирус дальше, при этом 6% были в высшей степени заразными для других", - говорится в публикации.

"Согласно расчетам, индекс дисперсности у SARS был особенно низким и составлял 0,16. Для сравнения: при вспышке оспы в Великобритании исследователи оценивали этот показатель в 0,65; во время испанского гриппа в 1918 году он и вовсе составлял около 1. Коэффициент рассеивания не может подняться выше 1, тогда речь будет идти о гомогенной вспышке, при которой каждый заражает сразу многих людей".

"То, что локальные вспышки заболевания могут играть центральную роль в пандемии Covid-19, показывают и сообщения из других стран. (...) Так, в Южной Корее вспышка заболевания произошла среди членов христианской секты Церковь Иисуса Синчхонджи. В Японии несколько мини-вспышек коронавируса связаны с концертными площадками, а в Европе множество заражений произошло в одном из баров на горнолыжном курорте в австрийском Ишгле".

"Тем не менее остается неясным, насколько высок коэффициент рассеивания у Sars-CoV-2: согласно различным моделям и расчетам, например, ученых Жюльена Риу и Кристиана Альтхауса из Бернского университета, коэффициент рассеивания нового коронавируса, вероятно, превышает таковой пандемии SARS в 2002-2003 годах, то есть суперраспространители играют меньшую роль, чем тогда. Такого же мнения придерживается и исследователь из Гонконга Габриэль Лойнг. (...) Совместно с коллегами он изучил данные приложения о передвижении пользователей. Согласно им, 80% заражений в Гонконге связаны лишь с 20% инфицированных людей. Коэффициент рассеивания k ученые оценивают в 0,45".

"Но почему некоторые зараженные становятся суперраспространителями, а другие нет? (...) Очевидно, есть как индивидуальные, так и внешние обстоятельства, способствующие распространению вируса. Основной предпосылкой является, конечно, то, что суперраспространитель встречается с несколькими другими людьми. Иначе он не сможет передать вирус. При этом решающую роль играют, вероятно, продолжительность контакта и окружающая среда".

"Как сообщают исследователи из Гонконга, в области носоглотки обнаруживается особенно много вирусов, когда только проявляются первые признаки заболевания - почти половина заражений произошла даже до появления симптомов".

"Все больше данных говорят и о том, что вирусы передаются не только через капельки жидкости, но и через аэрозоли. Речь идет о мельчайших частицах, которые выделяются в окружающую среду, например, при говорении, и которые, в отличие от капель жидкости, не оседают так быстро, если воздух неподвижен".

"К тому же тот, кто поет, громко говорит или напряженно дышит, выделяет больше аэрозолей, чем тот, кто дышит расслабленно. Все это может объяснить, почему церковные службы и рестораны являются благоприятной средой для вспышки заболевания".

"К этому добавляются и возможные личные факторы. Например, тот факт, что некоторые люди, очевидно, больше и дольше выделяют вирусы в окружающую среду, чем другие. Также некоторые люди во время разговора, пения или кашля выделяют больше капель жидкости и аэрозолей, чем другие", - отмечает издание.

"Какое влияние оказывает каждый из факторов, должны показать дальнейшие исследования - так же, как и величину коэффициента рассеивания k. Но уже сейчас можно констатировать, что ситуации суперраспространения играют решающую роль в распространении вируса".

"В этих выводах кроется и возможность: с помощью них вирус можно сдерживать еще более целенаправленно, препятствуя созданию условий для ситуаций суперраспространения. Но это также означает, что нам придется ограничивать себя еще долго - особенно в том, что касается крупных мероприятий", - заключает Der Spiegel.