26 мая 2020 г. Феликс Штрауманн | Tages-Anzeiger Теперь надежды возлагаются лишь на один медикамент "В начале коронакризиса большие надежды возлагались на средства против малярии, ВИЧ и лихорадки Эбола. Теперь все они выбыли из гонки - кроме одного", - пишет швейцарское издание Tages-Anzeiger. Уже в начале пандемии среди лекарственных средств в качестве фаворитов были выделены несколько медикаментов: лопинавир совместно с ритонавиром ("Калетра"), средства против малярии и ревматоидного артрита хлорохин и гидроксихлорохин, а также ремдесивир для борьбы с лихорадкой Эбола. Из изначальных фаворитов сегодня остался только один медикамент - ремдесивир. "Он был разработан для борьбы с лихорадкой Эбола, но не показал положительного эффекта в исследованиях. Однако в случае с коронавирусом ситуация выглядит лучше. Доклад, опубликованный на выходных в научном журнале New England Journal of Medicine, демонстрирует ободряющие результаты". "Исследование, в котором приняло участие около тысячи человек, стало крупнейшим исследованием, в котором ремдесивир сопоставили с плацебо. Его применение привело к тому, что пациенты в среднем покидали госпиталь спустя 11 дней вместо 15. В целом в количестве смертельных случаев не было зарегистрировано значительной разницы. Однако пациенты с умеренным течением болезни (получавшие дополнительный кислород, но не подключенные к аппаратам ИВЛ) при лечении ремдесивиром умирали в четыре раза меньше, чем пациенты из группы, принимавшей плацебо. Каков действительный уровень смертности, пока неизвестно. В исследовании снижение смертности в сравнении с плацебо колебалось между 40 и 90%". "Использование ремдесивира не дало преимуществ в лечении госпитализированных пациентов с относительно слабым течением болезни (без дополнительного кислорода), а также в тяжелых случаях, когда больные нуждались в искусственной вентиляции легких. "Когда мы даем медикамент в подходящий момент подходящему пациенту, он, очевидно, дает положительный эффект", - говорит Мануэль Баттегай, инфекционист из университетского госпиталя Базеля". Ожидания от других препаратов в свою очередь невелики. Отсутствие эффекта медикамента "Калетра" против ВИЧ было доказано уже в конце марта в рамках рандомизированного исследования в Китае на 200 пациентах. Изначально предположение, что средство все-таки может быть эффективным при приеме на ранних стадиях заболевания, не подтвердилось. Что касается хлорохина и его аналога гидроксихлорохина, то многочисленные исследования указывают на отрицательное соотношение пользы и вреда при его использовании в лечении Covid-19. ВОЗ также предостерегает от применения этих препаратов вне исследований, говорится в статье. Отрезвляющей стала и новая публикация в научном журнале The Lancet. "Авторы исследования изучили эффективность обоих препаратов с помощью базы данных Surgical Outcomes Collaborative, объединяющей информацию из 671 клиники по всему миру. При сравнении 15 тыс. пациентов с Covid-19, принимавших гидроксихлорохин или хлорохин, с 80 тыс. пациентами, получавшими другое лечение, выяснилось: при лечении средством от малярии умирало даже больше людей, чем в контрольной группе, значительно чаще встречались и нарушения сердечного ритма". "Ни один из сегодняшних кандидатов не меняет ситуацию в корне", - говорит Гюнтхард Хулдрих, заместитель директора Клиники инфекционных болезней и госпитальной гигиены при университетском госпитале Цюриха. Однако это, по его мнению, могут сделать созданные моноклональные антитела к Sars-CoV-2. "Они могут блокировать размножение вируса, - говорит он. - Однако крупные клинические исследования, вероятно, можно будет начать не раньше начала 2021 года", - передает Tages-Anzeiger. Источник: Tages-Anzeiger