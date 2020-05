26 мая 2020 г. Ричард Спенсер | The Times Униженные российские наемники из группы Вагнера поспешно отступают из Триполи "Российский элитный наемнический корпус, группа Вагнера, был вынужден унизительно отступить, что стало победой для конкурирующего военного предприятия Турции в Ливии, - передает The Times. - На видео были засняты сотни людей, ехавших на юг от столицы Триполи, в направлении города Бани-Валид, после того как их местные союзники объявили об отступлении с ряда фронтов. Затем, как сообщается, они выдвинулись в базовый лагерь, забрав с собой артиллерию и другое тяжелое вооружение". "Группа, управляемая Евгением Пригожиным, близким соратником президента Путина, сыграла ключевую роль в сирийской гражданской войне, а затем была отправлена на поддержку повстанческой Ливийской национальной армии (LNA) Халифы Хафтара, поддерживаемого Россией бывшего офицера армии режима полковника Каддафи. В декабре Турция пришла на помощь признанному ООН Правительству национального согласия (GNA) с военными беспилотниками и собственными наемниками -сирийскими повстанцами-ветеранами гражданской войны в Сирии", - напоминает газета. "Сдав на выходных некоторые из своих последних оплотов на юге Триполи, военные из группы Вагнера перешли к отступлению через пустыню, что было заснято на видео. Неясно, какую дальнейшую роль они будут играть в боевых действиях. Как было указано в докладе ООН на прошлой неделе, ЛНА пыталась договориться со второй наемнической структурой, которой управляет южноафриканский бизнесмен, однако она также покинула Триполи после раскола с маршалом Хафтаром", - отмечается в статье. "Путин пытался организовать мирные переговоры в Москве в январе, что стало бы символом его новой роли как влиятельной силы на Ближнем Востоке, но маршал Хафтар покинул их. С тех пор были сообщения о том, что Путин прощупывает потенциальных конкурентов, в том числе Саифа аль-Ислама Каддафи, сына бывшего диктатора. На прошлой неделе Россия также возобновила призывы к прекращению огня", - передает The Times. (...) "Прибытие сил группы Вагнера помогло наступлению Ливийской национальной армии на Триполи в апреле прошлого года, и в течение некоторого времени казалось, что оно может оказаться успешным. Однако в южных пригородах образовался новый и относительно статичный фронт вплоть до турецкой интервенции в конце декабря", - пишет газета. "СМИ, поддерживающие GNA, сообщили, что 1500 бойцов Вагнера бежали в Бани-Валид, забрав с собой артиллерию и другое тяжелое вооружение. Пресс-секретарь армии GNA Мохаммед Гунуну заявил, что они покинули три военных лагеря в южной части Триполи и в пригороде Салахеддина. По сообщениям, GNA готовит наступление на Тархуну, последний оплот LNA на западе Ливии, после того, как на прошлой неделе пала военная база "аль-Ватия" к западу от Триполи. Во время сражения там турецкие беспилотники уничтожили, по крайней мере, семь российских зенитных батарей "Панцирь", что стало конфузом для Москвы, которая продает эту систему странам по всему миру", - утверждает The Times. Источник: The Times