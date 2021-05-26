Эксперты уверены: Путин дал зеленый свет на угон самолета

"Два дня назад военнослужащие диктатора Александра Лукашенко угнали рейсовый самолет и заставили его совершить экстренную посадку в столице Беларуси Минске, инсценировав угрозу взрыва и подняв в воздух истребитель. Его цель: похитить 26-летнего блогера Романа Протасевича и его девушку - любой ценой. (...)Осуществил ли белорусский правитель Лукашенко свой преступный план самостоятельно или получил "зеленый свет" от своего покровителя и президента России Владимира Путина в Москве?", - задается вопросом немецкий таблоид Bild.

"Ответ большинства экспертов: Лукашенко и пальцем не пошевелит без предварительного разрешения Путина. Атака на гражданскую авиацию была санкционирована в Кремле - и, возможно, для ее осуществления даже был отдан приказ с целью репетиции аналогичных пиратских маневров в воздушном пространстве России", - отмечают журналисты Юлиан Репке и Филипп Фабиан.

"Теневой" министр иностранных дел лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Валерий Ковалевский сказал в разговоре с Bild: "Поскольку Кремль пока официально не прокомментировал этот инцидент, трудно сказать, в какой степени за ним действительно стоит Путин. Но факт остается фактом: Россия получит огромную выгоду от этой операции. Лукашенко будет еще больше изолирован от ЕС - и это заставит его сближаться с Москвой".

"Эксперт по внешней политике из партии СДПГ Нильс Шмид сказал радио Deutschlandfunk: "Я предполагаю, что осуществить такую операцию было возможно только в тесном сотрудничестве с российскими силами безопасности". Он добавил, что именно белорусский КГБ и российские спецслужбы сотрудничают очень тесно. "Вся операция несет отпечаток российской спецоперации, поэтому, на мой взгляд, очевидно, что Белоруссия не могла провести ее самостоятельно", - уверен спикер СДПГ по внешней политике Нильс Шмид".

"Американский генерал в отставке Бен Ходжес сказал в разговоре с Bild: "Исключено, что это произошло без разрешения России или, по крайней мере, без ее молчаливого согласия". Система ПВО Беларуси "полностью интегрирована в российскую ПВО", указал действующий военный эксперт аналитического центра CEPA".

"Историк и эксперт по Восточной Европе Тимоти Снайдер также не оставил сомнений в том, кто, по его мнению, стоит за угоном самолета над Беларусью. "Беларусь не стала бы угонять самолет ЕС без согласия России", - написал он в Twitter. И добавил: "Возможно даже, что угон был российской инициативой". Вот почему в ответ Германия, по его мнению, должна немедленно ввести мораторий на строительство газопровода "Северный поток - 2", - передает издание.

"Эксперт по внешней политике ХДС Норберт Рёттген сказал в интервью изданию Rheinische Post, что "как минимум, следует предположить", что "государственный угон самолета был санкционирован Кремлем и, возможно, даже имела место оперативная поддержка со стороны России".

"Из шести пассажиров, пропавших с борта самолета Ryanair в Минске, четверо имеют российское гражданство. (...) Крайне подозрительно: Кремль не замечает чьего-либо отсутствия и не хочет, чтобы кто-то из его задержанных граждан вернулся из Минска. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что у него нет информации о российских гражданах на борту самолета, включая тех, кто якобы высадился в Минске".

"То есть со стороны России не поступает никакой критики, хотя ее граждане не смогли продолжить полет из Афин в Вильнюс. Наоборот. Министр иностранных дел Сергей Лавров высоко оценил следственную работу белорусских властей по этому делу", - указывает издание.

"Впрочем, официальной реакции со стороны России пока нет. (...)Тем не менее прямое участие Владимира Путина и его аппарата спецслужб вполне вероятно - даже если это еще не доказано", - заключает Bild.