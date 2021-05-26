Греческую национальную службу разведки обвиняют в неспособности защитить Протасевича

"(...) Афины априори были застигнуты врасплох. Произошедший в минувшее воскресенье поразительный угон самолета рейса FR4978 авиакомпании Ryanair, который был вынужден приземлиться в Минске, после чего был произведен арест белорусского продемократического активиста и журналиста Романа Протассевича и его спутницы Софии Сапега, потрясло правительство Греции", - пишет Le Figaro.

"Явно ощущается неловкость в отношениях между министерством защиты граждан и министерством иностранных дел, которые перекладывают вину друг на друга, в то время как оппозиция критикует роль EYP, греческой национальной службы разведки, которая подчиняется непосредственно консервативному премьер-министру Кириакосу Мицотакису, - указывает автор статьи. - Алексис Ципрас, экс-премьер-министр и лидер коалиции радикальных левых, считает, что "все это неприемлемо", левоцентристская партия "Движение за перемены" осуждает отсутствие "национальной защиты активиста", когда он отправился в Грецию, чтобы посетить престижный Дельфийский экономический форум "и послушать выступление противницы Александра Лукашенко Светланы Тихановской".

"К этой полемике добавляется реакция главы бюджетной авиакомпании Майкла О?Лири, который исходит из того, что "на борту самолета находились несколько агентов белорусского КГБ", - передает журналистка.

"(...) С учетом столь напряженной обстановки возникают вопросы: была ли служба EYP проинформирована о присутствии белорусских секретных агентов на борту самолета, направляющегося в Вильнюс? Если нет, то можно ли говорить о провале греческой национальной службы разведки? - задумывается автор публикации. - По мнению Константиноса Филиса, эксперта в области международных отношений, ситуация сложнее. "Журналиста легко было отследить. Он публиковал в социальных сетях посты обо всех своих поездках, следовательно, не приехал в Грецию инкогнито. И, наоборот, можно предположить, что белорусские агенты хотели осуществить перехват оппозиционерки Светланы Тихановской, но потерпели неудачу. В конечном итоге она без проблем вернулась в Литву. Возможно, благодаря греческой службе разведки, кто знает... ".

"Эксперт также не исключает, что Греция является логовом шпионов, особенно на севере страны, куда "через Православную Церковь" могли просочиться и активизироваться российские шпионские сети", - указывает Le Figaro. (...)