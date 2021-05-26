Джо Байден и Владимир Путин встретятся в июне в Женеве: цели и задачи встречи

"(...) Подготовка к саммиту между президентом США демократом Джо Байденом и его российским коллегой Владимиром Путиным принимает конкретный оборот: саммит состоится в Женеве 16 июня. Во вторник эту информацию подтвердил Белый дом, в то время как пресс-секретарь Джен Псаки накануне выжидала, сигнализируя о том, что еще слишком рано сообщать подробности", - пишет журналистка швейцарской газеты Le Temps Валери де Граффенрид.

"Необходимость в осторожности возникла после дела об угоне Минском самолета Ryanair для задержания политического оппонента, журналиста Романа Протасевича. В то время как западные столицы, в том числе США, осудили этот угон в политических целях, Владимир Путин подтвердил свою непоколебимую поддержку режима Александра Лукашенко. В пятницу он также встретится с президентом Белоруссии", - говорится в статье.

"Предстоящая встреча Байдена и Путина обещает стать весьма сложной и может спровоцировать искру. Вмешательство в американские президентские выборы, хакерские атаки и операции по кибербезопасности, контроль над ядерным оружием, Украина, дело Навального, а теперь и дело Протасевича: предметов для споров очень много. К тому же Джо Байден, не колеблясь, недавно одобрил определительное слово "убийца" в отношении Владимира Путина и сказал, что тот "заплатит цену" за попытку дестабилизировать президентские выборы 2020 года. Кремль незамедлительно отреагировал: впервые за 20 лет был отозван российский посол, командированный в США. Однако недавняя встреча главы американской дипломатии Энтони Блинкена и его коллеги Сергея Лаврова в Рейкьявике (Исландия) прошла в менее напряженной обстановке, чем ожидалось, и даже позволила разблокировать досье по газопроводу "Северный поток-2" со снятием американских санкций", - указывает автор статьи.

"Во вторник Сергей Лавров еще раз подтвердил - перед официальным подтверждением из Белого дома - что, "как неоднократно подчеркивал президент России Владимир Путин, мы готовы рассматривать и решать любые вопросы, стоящие на двусторонней повестке дня, а также совместно работать над урегулированием глобальных проблем, региональных конфликтов и кризисов". "Лидеры обсудят весь спектр насущных вопросов, поскольку мы стремимся восстановить предсказуемость и стабильность в отношениях между США и Россией", говорится в заявлении Белого дома.

(...) "Швейцария ценится за ее нейтралитет, а в Женеве, принимающей множество международных организаций, в 1985 году состоялась первая встреча между Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым", - напоминает Le Temps.

(...) Как пишет издание, "во вторник президент Конфедерации Ги Пармелин заявил, что "очень доволен" проведением саммита в Женеве. И выразил пожелание, чтобы переговоры стали "плодотворными как для двух стран, так и для международного сообщества". В 2011 году Джо Байден уже встречался с Владимиром Путиным, когда он был вице-президентом при Бараке Обаме, а Путин был премьер-министром. На той встрече Байден ему сказал: "Я смотрю в Ваши глаза и думаю, что у Вас нет души".