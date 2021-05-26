Почему Белоруссия все еще не отрезана от воздушного сообщения

"Главы правительств стран ЕС ввели запрет на посадку самолетов белорусской государственной авиакомпании. Но во вторник самолет "Белавиа" приземлился в Берлине. Это не единичный случай", - пишет немецкий журнал Der Spiegel.

"В этот вторник Шарль Мишель был горд собой и Евросоюзом. "Европа в действии", - написал на своей странице в Twitter председатель Европейского совета. И опубликовал скриншот с сайта Flightradar24.com. На нем изображена Белоруссия без самолетов - в окружении желтых значков самолетов, облетающих страну стороной. (...) Но в действительности все выглядит иначе", - отмечает журналист Клаус Хекинг.

"В 12:22, когда Мишель опубликовал свой твит, Flightradar24 показывал, что в тот момент над Варшавой пролетал пассажирский самолет из Минска. Embraer 175 направлялся в BER, новый аэропорт Берлина. На его фюзеляже синими буквами было написано "Белавиа". Это название белорусской государственной авиакомпании".

"При этом на своем саммите накануне вечером главы государств и правительств ЕС единогласно решили, что в будущем белорусским авиакомпаниям будет запрещено использовать воздушное пространство Евросоюза, а также взлетать и садиться в аэропортах ЕС", - указывает издание.

"Рейс из Минска осуществляется регулярно, - сказал представитель аэропорта BER в ответ на запрос Der Spiegel. - Мы еще не получали никаких других указаний от властей".

"По словам представительницы министерства транспорта Германии, пока для запрета на посадку самолетов отсутствует правовая основа. "Вчера саммит ЕС поручил Совету министров создать европейскую правовую базу для реализации мер. Работа над ней началась сегодня, - сообщила она. - Наше внимание сосредоточено на согласованном европейском подходе".

"Тем не менее действия правительств стран ЕС в отношении самолетов "Белавиа" не выглядят по-настоящему согласованными, - отмечает Der Spiegel.- Поэтому самолет "Белавиа" приземлился и в Стокгольме - чтобы вскоре после этого улететь обратно в Белоруссию. С другой стороны, белорусской государственной авиакомпании пришлось отменить, среди прочего, рейс в Париж, запланированный на вторник. Потому что Франция ввела немедленный запрет на посадку ее самолетов".

"В Берлине это вызвало непонимание. "Франция поторопилась, - говорят в правительственных кругах. - Мы еще хотим дать оппозиционерам из Беларуси шанс вылететь из страны".

"Во вторник небо над Белоруссией вовсе не было таким пустым, как предполагается в твите Шарля Мишеля. Согласно данным Flightradar24, только за десять часов с 0:00 до 10:00 по всемирному координированному времени (UTC) или с 3:00 до 1:00 по местному времени воздушное пространство Белоруссии пересекли 128 самолетов. В обычные дни за такой промежуток времени через воздушное пространство Белоруссии проходят около 200 самолетов, говорит представитель Flightradar".

Впрочем среди этих 128 самолетов "почти не представлены крупнейшие пассажирские авиакомпании ЕС". "Призыв глав государств и правительств избегать полетов через воздушное пространство Беларуси дает свои результаты. Многие европейские авиакомпании объявили, что последуют ему", - пишет Der Spiegel.