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26 мая 2021 г.
26 мая 2021 г.

Беньямин фон Бракель | Süddeutsche Zeitung

Ртуть из тающих ледников становится опасной

"Исследователи случайно обнаружили высокую концентрацию ртути в талой воде Гренландского ледникового щита и опасаются, что она может представлять опасность для богатого рыбой региона - и для людей", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"В 2012, 2015 и 2018 годах исследователи брали пробы воды из трех рек и двух фьордов вблизи одного ледника. На самом деле они хотели выяснить, как питательные вещества из льда поддерживают прибрежные экосистемы. Но когда они проанализировали образцы, то обнаружили еще кое-что, что теперь их беспокоит: высокие концентрации растворенной ртути, сравнимые с концентрациями в реках китайских промышленных центров. Примерно в сто раз выше, чем в арктических реках", - передает издание.

"Мы не ожидали найти столько ртути, - говорит геофизик Джон Хокингс из Потсдамского центра имени Гельмгольца и ведущий автор исследования, опубликованного в журнале Nature Geosciences. - Для такой нетронутой местности это было удивительно".

"Откуда вообще взялось такое количество тяжелого металла, ученые пока не могут сказать с уверенностью. В любом случае они считают маловероятным, что причиной появления ртути стал человек. Ртуть, попавшая в атмосферу, например, от угольных электростанций, действительно могла накапливаться на ледяных щитах. Но концентрация в местах ее отложения оказалась намного ниже, чем в реках с талой водой. По мнению ученых, более правдоподобно, что скалистый грунт, содержащий киноварь, истирался в результате смещения ледников, а выветрившиеся микрочастицы вымывались. Но свою роль, возможно, играет и геотермальная активность под ледяным щитом", - говорится в статье.

"Еще более актуальным является вопрос о том, куда теперь направится содержащая ртуть вода, тем более что воды вокруг Гренландии особенно богаты рыбой, - отмечает издание. - Тяжелый металл может накапливаться в организме морских животных в виде высокотоксичной метилртути. Через рыбу он также попадает в организм морских птиц и тюленей, может причинять вред их нервной системе и отрицательно влиять на репродуктивную функцию. Но и люди подвержены риску. Не столько европейцы, которые импортируют и иногда потребляют палтуса и треску, сколько коренные этнические группы Гренландии, которые питаются почти исключительно морепродуктами, среди прочего употребляя в пищу и тюленей, в организме которых тяжелый металл накапливается в гораздо большем количестве".

"В любом случае, исследователи предполагают, что в будущем этот феномен будет усугубляться. Ведь, согласно моделям, с изменением климата тает все больше льда, и к концу столетия темп поступления в прибрежные воды талой воды может увеличиться вдвое", - передает Süddeutsche Zeitung.

Источник: Süddeutsche Zeitung


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