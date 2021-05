26 мая 2021 г. Томас Гроув | The Wall Street Journal Российские военные стремятся превзойти США в Арктике "В прошлом году на одной из самых северных авиабаз в мире российские военные уложили последний участок железобетонной взлетно-посадочной полосы, чтобы сделать ее достаточно длинной для обслуживания современных реактивных истребителей и стратегических бомбардировщиков. Последние штрихи на авиабазе в поселке Нагурское, расположенном на покрытом льдом архипелаге, в Северном Ледовитом океане, превращают некогда заброшенный плацдарм для советских самолетов в один из самых современных военных форпостов России. Это одна из серии новых и отремонтированных баз, призванных удовлетворить амбиции Кремля в богатой ресурсами Арктике", - пишет The Wall Street Journal. "В январе эти базы были объединены в новый военный округ под командованием Северного флота, главной арктической военно-морской силы России. Штаб-квартира флота находится в Кольском заливе, недалеко от арктического города Мурманск (...). Российские военные самолеты МиГ-31 приземляются в Нагурском с прошлого года, и новый военный округ получает собственный парк истребителей-бомбардировщиков Су-34", - говорится в статье. "Цель состоит в том, чтобы проецировать мощь России в регионе, где Вашингтон отстает. Самолет, вылетающий из Нагурского, может достичь самой северной военной базы США в Туле в Гренландии менее чем за час, а до Нью-Йорка - примерно за два часа", - констатирует издание. "Россия работает над тем, чтобы, используя Арктику, вернуть себе статус великой державы, и при этом она становится гораздо большей потенциальной угрозой, чем это было за последние десятилетия", - говорит Ребекка Пинкус, эксперт по Арктике из Военно-морского колледжа США в г. Ньюпорт, Род-Айленд. "По мере того как полярные льды отступают, запасы нефти и газа, а также новые морские пути становятся более доступными, и Москва предприняла шаги по укреплению контроля над регионом, который она считает жизненно важным для экономического будущего России. Для Москвы это последнее геополитическое поле битвы, на котором она имеет преимущество перед Вашингтоном и Пекином и где оба из них пытаются расшириться. При президенте Владимире Путине военные стали незаменимым инструментом внешней политики. В Арктике, которая полна территориальных и юридических споров, вооруженные силы работают над тем, чтобы раздвинуть границы российского контроля. Поскольку в ближайшие годы прогнозируется закат нефтяных месторождений Западной Сибири в России, Москва рассматривает Арктику как источник новых углеводородов", - пишет газета. (...) "Военные отремонтировали другие аэродромы на северном побережье России и развернули системы противовоздушной обороны С-400 и современные радары, чтобы затруднить потенциальные продвижения со стороны стран Организации Североатлантического договора. В Кольском заливе новый класс атомных подводных лодок Северного флота призван обеспечить Москве преимущество под водой. Новые военные ледоколы, потенциально вооруженные крылатыми ракетами, скоро будут пересекать арктические воды", - указывает издание. (...) "Россия явно рассматривает эти резервы как инфраструктуру, критически важную для ее национальной безопасности", - заявил генерал в отставке Чарльз Джейкоби, бывший командующий Северным командованием США и Североамериканским командованием воздушно-космической обороны. "США пересмотрели свою собственную арктическую стратегию, продвигая планы разместить на Аляске больше истребителей пятого поколения, чем где-либо еще в стране, чтобы создать перевес для угрозы со стороны средств ПВО России. Бывший президент Дональд Трамп приказал построить флот ледоколов военного назначения к 2029 году и определить как минимум два международных пункта базирования судов", - напоминает издание. (...) "Когда Путин пришел к власти в 2000 году, катастрофа "Курска", в результате которой при взрыве подводной лодки в ледяном Баренцевом море погибли 118 моряков, стала символом упадка военной мощи России, - утверждает газета. - Однако, поскольку с 2010 года Россия влила в свои вооруженные силы миллиарды долларов, США работают над тем, чтобы наверстать упущенное". (...) "Для России контроль над растущим морским движением в арктических водах является приоритетом национальной безопасности, и ее новые ледоколы военного класса вместе с флотом истребителей-бомбардировщиков Су-34 предназначены для наблюдения за запланированным новым маршрутом глобального судоходства. Москва рассматривает эти воды, которые она назвала Северным морским путем, как судоходный маршрут, соединяющий будущие арктические нефтегазовые месторождения с потребителями, что примерно вдвое сократит время, необходимое для путешествия между Азией и Европой. (...) США и Китай заявляют, что эти воды являются международными и должны быть открыты для всех. Это заложило основы для потенциального конфликта с Китаем, который участвует в многомиллиардных проектах по освоению газа в российской Арктике. Пекин заинтересован в Северном морском пути как в альтернативе морским путям в политически напряженном Южно-Китайском море". "Кремль опасается, что Китай, который назвал себя "арктическим государством", может посягнуть на его интересы. Пекин планирует построить собственные атомные ледоколы, которые могли бы перемещаться по Северному морскому пути, потенциально без разрешения России". "По словам людей, знакомых с ситуацией, Россия предприняла шаги, чтобы помешать китайцам закрепиться слишком глубоко, например, сорвала их планы строительства глубоководного порта в северном городе Архангельск", - говорится в статье. "Россия попытается сохранить баланс между присутствием китайцев, но без ущерба для собственных прав и суверенитета в Арктике, - отмечает Василий Кашин, эксперт по российско-китайским отношениям в Высшей школе экономики в Москве. - И они надеются, что именно их вооруженные силы, которые все еще опережают Пекин в регионе, будут гарантировать этот баланс в будущем". Источник: The Wall Street Journal