Россия открыла огонь по украинским кораблям

Россия эскалирует конфликт с Украиной, пишет немецкий таблоид Bild. Она атаковала корабли ВМС Украины в нейтральных водах - ранены несколько украинских моряков.

В воскресенье вечером погранслужба ФСБ РФ открыла огонь по двум малым бронированным артиллерийским катерам "Бердянск" и "Никополь", а также по рейдовому буксиру "Яны Капу". Корабли были задержаны и предположительно переправлены в порт Керчи, отмечается в статье.

Как заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в беседе с изданием, "после целой серии противозаконных провокаций Россия совершила в нейтральных водах Черного моря акт агрессии, направленный против Украины (...). В результате обстрела были ранены 6 украинских моряков".

"У нас есть все доказательства того, что российские ВМФ получили приказ обстрелять наши корабли. Важно то, что на фоне этих действий со стороны РФ мы не исключаем дальнейшего разворачивания российской агрессии как на воде, так и на суше", - цитирует Bild слова украинского министра.

Президент Украины Петр Порошенко созвал военный совет, на котором было предложено ввести в стране военное положение. Теперь свое одобрение должна дать Верховная Рада, сообщается далее. "Порошенко привел в боеготовность резервистов".

"Теперь Украина намерена просить помощи у союзников", - говорится в статье.

"Мы обратились к союзникам с призывом не ограничиваться заявлениями, а оказать на Россию массированное эффективное давление, чтобы предотвратить дальнейшую агрессию", - заявил в беседе с изданием глава украинского МИДа.

НАТО было информировано о сложившейся ситуации. Альянс обратился к России с призывом "обеспечить беспрепятственный проход к украинским портам в Азовском море в соответствии с нормами международного права". Евросоюз призвал обе стороны к скорейшей деэскалации напряженности, отмечает Bild.

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд призвала Россию вернуть задержанные корабли Украине и заявила о поддержке украинского суверенитета, отмечается далее.

В понедельник состоится экстренное заседание Совбеза ООН, посвященное этой теме.

"Параллельно с военной эскалацией, по всей видимости, на украинскую инфраструктуру была осуществлена хакерская атака, - отмечается в материале. - Доступ к интернет-сайтам украинских ВМФ и Минобороны был внезапно заблокирован".

Керченский пролив, как напоминает Bild, разделяет территорию России и аннексированный полуостров Крым - в этой связи единственный морской путь к восточноукраинским портам имеет немалое стратегическое значение. С 2003 года он был отнесен к нейтральным водам, однако после оккупации Крыма в 2014 году и начала войны на Восточной Украине он все больше переходит под контроль России.

"В конце минувшей недели Россия перекрыла единственный доступ из Черного в Азовское море для гражданских кораблей - до этого украинский буксир попытался пересечь пролив, следуя курсом на украинский порт Мариуполь", - говорится в статье.

"Россия считает пролив российской территорией и называет действия украинской стороны "провокацией", - резюмирует автор.