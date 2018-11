26 ноября 2018 г. Анна Немцова | The Daily Beast Заглянуть в загадку умершего шефа российской разведки В минувшую пятницу состоялись похороны генерал-полковника Игоря Коробова, главы российской военной разведки, напоминает The Daily Beast. Государственное информагентство России сообщило, что он умер в 62 года после продолжительной серьезной болезни. "В соцсетях и международной прессе, особенно среди тех, кто полагает, что беспощадность президента Путина не имеет пределов, эта версия спровоцировала много предположений о его кончине", - комментирует журналистка Анна Немцова, тут же уточняя, что около 40% российских мужчин умирают, не достигнув до пенсионного возраста. "Российские эксперты говорят, что если вы хотите жить долго, то вряд ли стоит возглавлять российскую военную разведку - это слишком тяжелое бремя тайн и ответственности. А последний год жизни Коробова был особенно трудным", - пишет автор. Ведомство, которое он возглавлял - ГУ Генштаба ВС РФ, более известное как ГРУ, - "стало объектом насмешек и широкой критики после серии публичных катастрофических неудач", утверждает автор, упоминая о деле Скрипаля, поимке предполагаемых агентов ГРУ в Гааге, а также разоблачениях предполагаемых российских шпионов в Греции и Австрии. Коробов не появился 2 ноября, на праздновании 100-летия ГРУ. На торжествах президент Путин, подразумевая переименование ведомства в 2010 году, "отметил, что неясно, куда делось из названия слово "разведывательное", призвав к восстановлению знаменитого бренда ГРУ", пересказывает автор. "Но возродить престиж ведомства будет нелегко. По словам журналиста-расследователя Сергея Канева, в наше время не нужно тратить много сил, чтобы узнать личные данные сотрудников ГРУ, в том числе домашние адреса, информацию о собственности и родственниках", - говорится в статье. "После того как Коробов не встретился с Путиным на праздновании 100-летия [ГРУ], мне стало любопытно, что происходит с главой ГРУ", - сказал Канев в интервью изданию. Должно быть, генерал испытывал сильное давление обстоятельств, поскольку его ведомство обвиняли в "полной некомпетентности" и "безмерном разгильдяйстве", сказал Канев. "Мой источник сообщил мне, что незадолго до годовщины генерал имел напряженную встречу с Путиным, а затем пришел домой и лишился чувств, так что родственники вызвали "скорую", чтобы его спасти; мы также слышим, что Коробова широко критиковали за то, что его дочь проживает в Швейцарии", - цитирует издание Канева. Эксперт Юрий Крупнов счел, что теперь России нужно больше фокусироваться на сборе информации о кибернетическом и военном потенциале других стран во всем мире, пересказывает издание. "Это делают все разведки - Западу следует осознать, что было бы здорово иметь сильную Россию и реформированное, профессиональное, эффективное ГРУ - это гарантировало бы мир в регионе", - заметил он. Немцова комментирует: "На данный момент Запад больше думает об атаках со стороны ГРУ, чем о его совершенствовании". В июле спецпрокурор Мюллер предъявил обвинения 12 сотрудникам ГРУ. Ранее, в декабре 2016 года, США включили Коробова и Игоря Костюкова (нынешнего и.о. главы ГУ) в санкционный список. Впрочем, это не помешало Коробову в феврале 2018 года встретиться с разведсообществом США в Вашингтоне, чтобы обсудить войну с терроризмом, замечает издание. Источник: The Daily Beast