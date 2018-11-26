Почему захват украинских военных кораблей Россией может оказаться удобным для лидеров обеих стран

"В первые часы после "штормового воскресенья" на море у берегов Крыма было ощущение, что Россия вела очень рискованную игру и проиграла", - размышляет корреспондент Independent Оливер Кэрролл.

"Какие бы локальные военные преимущества она ни получила от прямой военной конфронтации с Украиной, непосредственные последствия их определенно перевешивали. По идее, будут новые санкции, причем серьезные, которые лягут дополнительным бременем на экономику и рубль", - поясняет он.

Однако, предполагает автор, решение администрации Порошенко предложить ввести военное положение сыграло на руку Кремлю.

Трения в районе Азовского моря нарастали несколько месяцев, отмечает издание. Автор перечисляет несколько предполагаемых резонов, по которым Россия решила перейти от слов к делу сейчас, а не месяцем ранее, когда похожая группа украинских кораблей прошла в Азовское море.

"1. Крупные годовщины "революции Майдана" 2013-2014 и Голодомора 1932-1933 годов". "Шум вокруг них, возможно, вызвал раздражение" у России, предполагает автор. "2. Заявления Запада в знак поддержки и с обещаниями военных подкреплений, возможно, побудили Кремль вернуться к традиционной политике асимметричных действий, чтобы противники хорошенько подумали, прежде чем глубже втягиваться в события. 3. Тревожное снижение рейтинга президента, возможно, побудило его администрацию возродить образ Украины как пугала", - говорится в статье.

Западные публицисты, поддерживающие Украину, выдвинули другую гипотезу, что это попытка ослабить администрацию Порошенко и спровоцировать нестабильность перед президентскими выборами. Кэрролл возражает, что перевод ситуации в военное русло "побудит осмелеть администрацию Порошенко, который, согласно соцопросам, сильно отстает от лидирующего кандидата в президенты - Юлии Тимошенко. Российская угроза - один из ключевых элементов тройственного предвыборного обещания Порошенко, о котором плакаты возвещают стране: "Армия, язык, вера". Не обязательно мыслить очень цинично, чтобы связать трудное положение президента на выборах с предложением ввести военное положение".

Автор прогнозирует: "С одной стороны, Москва будет рада, что продлена жизнь ее версии о власти "хунты" в Киеве. С другой стороны, украинцы осознают явную вероятность применения военных средств ради краткосрочных преимуществ на выборах. Остается лишь гадать, каким будет эффект для демократии в долгосрочной перспективе. Но вряд ли он будет положительным".