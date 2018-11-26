"Поворотный момент в необъявленной войне"

Инцидент в Керченском проливе и его окрестностях в минувшее воскресенье превратился в прямую военную конфронтацию между Россией и Украиной, отмечает западная пресса. Параллельно с военной эскалацией, по всей видимости, на украинскую инфраструктуру была осуществлена хакерская атака. Эскалация конфликта грозит введением военного положения на Украине и разрывом дипотношений с Москвой. О том, "почему захват украинских военных кораблей Россией может оказаться удобным для лидеров обеих стран", размышляет Independent.

Россия эскалирует конфликт с Украиной, пишет немецкий таблоид Bild. В воскресенье вечером погранслужба ФСБ РФ открыла огонь по кораблям ВМС Украины в нейтральных водах - ранены несколько украинских моряков. Корабли были задержаны и предположительно переправлены в порт Керчи, отмечается в статье.

Президент Украины Петр Порошенко созвал военный совет, на котором было предложено ввести в стране военное положение. Свое одобрение должна дать Верховная Рада. "Порошенко привел в боеготовность резервистов".

"Теперь Украина намерена просить помощи у союзников", - говорится в статье. НАТО было информировано о ситуации. Альянс обратился к России с призывом "обеспечить беспрепятственный проход к украинским портам в Азовском море в соответствии с нормами международного права". ЕС призвал обе стороны к деэскалации напряженности. В понедельник состоится экстренное заседание Совбеза ООН, отмечает Bild.

"Параллельно с военной эскалацией, по всей видимости, на украинскую инфраструктуру была осуществлена хакерская атака, - отмечается в материале. - Доступ к интернет-сайтам украинских ВМФ и Минобороны был внезапно заблокирован".

Керченский пролив, как напоминает Bild, разделяет территорию России и аннексированный полуостров Крым - в этой связи единственный морской путь к восточноукраинским портам имеет немалое стратегическое значение. С 2003 года он был отнесен к нейтральным водам, однако после оккупации Крыма в 2014 году и начала войны на Восточной Украине он все больше переходит под контроль России.

"Россия считает пролив российской территорией и называет действия украинской стороны "провокацией", - резюмирует издание.

Все воскресенье следовавшие друг за другом коммюнике украинских ВМС подтверждали эскалацию между несколькими российскими и украинскими военными кораблями, завершившуюся стрельбой российского ВМФ по трем украинским судам, пишет журналист Le Monde.

Введение военного положения на Украине способно привести к разрыву дипломатических отношений с Россией, установлению чрезвычайного положения и даже отсрочке президентских выборов марта 2018 года, перспектива которых ставит Порошенко в весьма затруднительное положение, отмечает автор статьи Бенуа Виткин.

В Киеве в воскресенье вечером перед зданием российского посольства собрались десятки недружелюбных демонстрантов. В Донбассе - регионе, омываемом Азовским морем, - было отмечено усиление обстрелов и бомбардировок вдоль линии фронта между украинской армией и сепаратистскими силами, поддерживаемыми Москвой, пишет издание.

"После столкновения на море с Россией Украина рассматривает вариант с введением военного положения" - сообщает в заголовке The New York Times.

"Спор между Украиной и Россией, в ходе которого обе стороны обвиняют друг друга в нарушении морского права, в воскресенье резко обострился, когда ВМС Украины заявили, что российские военные открыли огонь по нескольким из их кораблей, ранив 6 моряков и захватив суда", - пишет корреспондент Эндрю Э. Крамер.

Инцидент в Керченском проливе и его окрестностях "стал поворотным моментом в необъявленной войне, которая длится почти 5 лет между бывшими республиками СССР. Украинские вооруженные силы воюют на Восточной Украине с двумя сепаратистскими движениями, которые явно поддерживаются Москвой, хотя российское правительство официально отрицает какое-либо прямое военное вмешательство. Это контрастирует с событиями минувшего воскресенья, которые развивались как прямая конфронтация между Россией и поддерживаемыми Западом украинскими силами в море", - говорится в статье.

"Этот эпизод также создал угрозу потрясений в хрупкой внутриполитической жизни Украины", - продолжает автор. Он напоминает, что СНБО Украины намерен просить Верховную Раду об объявлении военного положения. "Это пробудило опасения, что президент Порошенко может воспользоваться инцидентом, чтобы отложить назначенные на март президентские выборы, которые, судя по соцопросам, он вряд ли выиграет", - пишет издание.

О том, "почему захват украинских военных кораблей Россией может оказаться удобным для лидеров обеих стран", размышляет Independent.

"В первые часы после "штормового воскресенья" на море у берегов Крыма было ощущение, что Россия вела очень рискованную игру и проиграла", - полагает корреспондент Оливер Кэрролл.

"Какие бы локальные военные преимущества она ни получила от прямой военной конфронтации с Украиной, непосредственные последствия их определенно перевешивали. По идее, будут новые санкции, причем серьезные, которые лягут дополнительным бременем на экономику и рубль", - поясняет он.

Однако, предполагает автор, решение администрации Порошенко предложить ввести военное положение сыграло на руку Кремлю.

Трения в районе Азовского моря нарастали несколько месяцев, отмечает издание. Автор перечисляет несколько предполагаемых резонов, по которым Россия решила перейти от слов к делу сейчас, а не месяцем ранее, когда похожая группа украинских кораблей прошла в Азовское море.

Во-первых, шум вокруг годовщин "революции Майдана" 2013-2014 и Голодомора 1932-1933 годов, возможно, "вызвал раздражение" у России, предполагает автор.

Во-вторых, "заявления Запада в знак поддержки и с обещаниями военных подкреплений, возможно, побудили Кремль вернуться к традиционной политике асимметричных действий, чтобы противники хорошенько подумали, прежде чем глубже втягиваться в события"

В-третьих, "тревожное снижение рейтинга президента [Путина], возможно, побудило его администрацию возродить образ Украины как пугала", говорится в статье.

Западные публицисты, поддерживающие Украину, выдвинули другую гипотезу, что это попытка ослабить администрацию Порошенко и спровоцировать нестабильность перед президентскими выборами. Кэрролл возражает, что перевод ситуации в военное русло "побудит осмелеть администрацию Порошенко, который, согласно соцопросам, сильно отстает от лидирующего кандидата в президенты - Юлии Тимошенко. Российская угроза - один из ключевых элементов тройственного предвыборного обещания Порошенко, о котором плакаты возвещают стране: "Армия, язык, вера". Не обязательно мыслить очень цинично, чтобы связать трудное положение президента на выборах с предложением ввести военное положение".

Автор прогнозирует: "С одной стороны, Москва будет рада, что продлена жизнь ее версии о власти "хунты" в Киеве. С другой стороны, украинцы осознают явную вероятность применения военных средств ради краткосрочных преимуществ на выборах. Остается лишь гадать, каким будет эффект для демократии в долгосрочной перспективе. Но вряд ли он будет положительным".